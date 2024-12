“Se criaron juntos y se fueron juntos”: abuela relata el drama tras la muerte de primos ahogados en San Marcos

Las interrogantes invaden a los pobladores de San Marcos, quienes, consternados, exigen respuestas tras el hallazgo sin vida de los primos José David Cardona Santizo y Walter Abraham López Santizo. Mientras tanto, las autoridades confirmaron que continúan investigando las circunstancias en torno al caso.

Los cuerpos de los dos adolescentes, de 14 años, fueron encontrados la tarde del pasado martes 17 de diciembre, sumergidos en un riachuelo ubicado a aproximadamente un kilómetro del último lugar en el que, según sus familiares, fueron vistos por última vez.

Ahora, la comunidad que los vio crecer pide que se investiguen las causas de su fallecimiento, según muestran diversos videos en redes sociales compartidos por medios locales que acompañaron a los grupos de búsqueda y documentaron los momentos posteriores al hallazgo.

Los pobladores recordaron que, tras el reporte de la desaparición de José y Walter, se dividieron para revisar los alrededores. Sabían que ambos habían salido de su casa, ubicada en la cabecera de San Marcos, para buscar a su perra llamada Mily.

"Bajamos hasta este mismo punto donde ellos aparecieron y no había nada. Más claro no puede estar. A las 8 o 9 de la noche, cuando todos estábamos allá buscando, nos dijeron: 'Nos vamos a ir a descansar'. ¡Cómo no eran sus hijos! [...] Estuvieron puros civiles, puros padres de familia", exclamó uno de los vecinos.

"Ahora no pueden venir a decir que aquí estaban. No, señores, aquí hay algo. De verdad que pedimos que se esclarezca [...]", continuó diciendo.

Entre los vecinos surgieron inquietudes porque aseguran que ya habían inspeccionado varias veces el área donde encontraron a los adolescentes sin haber tenido ningún avistamiento previo.

"Había unos señores que llevaban palas y unos azadones allá en donde está aquel barranco, y no encontramos nada. Nos veníamos hasta aquí y tampoco había nada. Desviaron la atención", expresó otro vecino.

Otro video muestra a un residente sosteniendo un teléfono celular, indicando que aparentemente no había nada visible en el riachuelo en ese momento.

"Son como mis hijos. No hay palabras para explicarlo. Se criaron juntos, estudiaron juntos en básicos y primaria, y se fueron juntos. Es doloroso esto", también expresó la abuela de los fallecidos.

@red25tvtotonicapan Después de 96 horas, fueron localizados los primos, muy cerca de donde las cámaras de vigilancia los capto corriendo detrás de su perrita, colonia Los Cerezales en la zona 5 del municipio de San Marcos. ♬ sonido original - RED25TV

Por su parte, las autoridades afirman que continúan con las investigaciones para determinar los hechos en torno a la desaparición de ambos adolescentes.

Aunque los vecinos reclaman que en las primeras horas de la desaparición alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC), aseguran que hubo poco acompañamiento de los agentes.

César Mateo, portavoz de la PNC, indicó que, en las primeras horas, se respondió debidamente al tratarse de vidas humanas, y que los agentes actúan conforme a la capacidad de personal, ya que tienen áreas extensas que cubrir.

Los jóvenes desaparecieron el viernes 13 de diciembre por la tarde. El Ministerio Público (MP) informó que fueron notificados de los hechos a la 1.35 de la madrugada del 14 de diciembre. Desde entonces, la Fiscalía aseguró que trabajó para ubicarlos con vida.

#guatemala🇬🇹 #URGENTE ♬ Very Sad - Enchan @chivosenlinea23 TRAGEDIA EN SAN MARCOS. GUATEMLA. PRIMOS DE 14 AÑOS ENCONTRADOS SIN VIDA Después de varios días de búsqueda, los cuerpos de dos primos de 14 años fueron encontrados sin vida en un riachuelo en Los Cerezales, zona 5 del departamento de San Marcos. Según informes, los jóvenes habían salido a buscar a su mascota cuando desaparecieron. Las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva y finalmente encontraron los cuerpos en el riachuelo. Los bomberos ayudaron a recuperar los cuerpos para que el Ministerio Público (MP) pueda realizar los procedimientos necesarios para determinar las causas de muerte. La comunidad se une en dolor y solidaridad con las familias de los jóvenes fallecidos. Se pide justicia y esclarecimiento sobre este trágico suceso. #ChivosEnLinea

La Policía Nacional Civil y la Dirección Especializada en Investigación Criminal coordinó entrevistas a familiares de los desaparecidos, inspecciones en los últimos lugares donde fueron vistos, así como visitas a hospitales y estaciones de bomberos en el área.

Asimismo, la Fiscalía gestionó 12 allanamientos para el secuestro de evidencias en viviendas ubicadas en los alrededores del callejón 15 de Septiembre, zona 5 de San Marcos, en la colonia Los Cerezales, lugar en el que cámaras de videovigilancia indicaban que se habían internado.

Uno de los videos recopilados como parte de la investigación muestra a los dos adolescentes corriendo tras Mily.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la causa de muerte de los adolescentes fue asfixia por sumersión, también conocida como ahogamiento.

La Fiscalía indicó que la información del servicio forense se sumará a los otros indicios obtenidos y que la investigación continúa en proceso.