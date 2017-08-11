La aceptación de este nombramiento también agiliza el proceso para que una de las calles de Belgrado lleve el nombre del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967.

En sesión, el Concejo capitalino aprobó que la 14 calle, entre 7a. y Avenida Reforma, zona 9, sea nombrado en honor al Premio Nobel de Literatura , Ivo Andric, de Serbia.

No es la primera vía que llevará el nombre del literato guatemalteco, en Andalucía, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid hay calles que se nombraron en su honor.

El intercambio cultural aceptado por la comuna capitalina e impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores permite fortalecer los lazos diplomáticos de Serbia y Guatemala.

La vida de Asturias

Asturias se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió Antropología y Mitología Indígena en París, Francia. En su tesis de graduación El Problema Social del Indio, publicada en 1923, hizo un análisis sobre cómo el indígena era sometido al sistema, que causó polémica.

En 1971 publicó una advertencia a la reedición de su tesis en la que señala “la vigencia de mi protesta de entonces frente a la injusticia con que se trata al indio”.



Otro aporte literario fue la traducción de una de las versiones del Popol Vuh del francés al español. La publicación refleja más de 40 años de estudio de los pueblos americanos. Años después colaboró en la traducción de Anales de los Xahil, libro que tiene similitudes con El Memorial de Sololá.

Por estas traducciones, Asturias se interesó en la mitología e historia de los mayas, aprendizaje que reflejó en Leyendas de Guatemala, en el que hace una combinación de la época precolombina y colonial.

Con este libro impresionó al escritor francés Paul Valéry, quien, en una carta dirigida a Francis de Miomandre, refiriéndose a Asturias, dice: “Querido amigo: le doy las gracias por haberme dado a leer estas Leyendas de Guatemala, del señor Miguel Ángel. Como escritor tiene suerte, porque la traducción de su trabajo es deleitable, por lo tanto excelente”.

Escritor Serbio

Andric recibió el Premio Nobel de Literatura en 1961, y el comité que le concedió el Premio Nobel de Literatura, resaltó “la fuerza épica” con la que describió los destinos humanos afectados por la historia de su país, sobre todo en su obra Un puente sobre el Drina.

La narrativa de Andri? hunde sus raíces en una coralidad épica, pero rescata la vida individual a través del tiempo, en el que profundiza. Su obra, acaso la mejor de Yugoslavia, expresa una sabiduría anónima en la que se mezclan humor, fábula y tragedia. Su póstuma Omer-paa Latas es una novela inconclusa, sobre un renegado, que alerta sobre el espectro fratricida que sobrevuela por los Balcanes.

Sus obras: