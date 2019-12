Estas son las peticiones de los 48 cantones a Energuate; Inde y CNEE se ausentan de reunión

Francisco Sosa, representante de Energuate, expone la postura de la empresa con relación a las demandas en Totonicapán. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

A la cita con el consejo de alcaldes y la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán asistieron únicamente la Procuraduría de los Derechos Humanos y representantes de Energuate.

Rafael Gutiérrez, presidente de los 48 cantones, expuso a Francisco Sosa, representante de Energuate, las quejas de los usuarios y leyó las peticiones respecto al alza del servicio de energía.

Los 48 cantones solicitaron que el rango por consumo de kilovatio hora al mes (kWh) dentro de la tarifa social que en la actualidad es de cero a 60 kWh y tiene una tarifa de Q0.61, se amplié de cero a 125 kWh y que se mantenga el precio.

Las otras solicitudes fueron, eliminar del recibió el cargo fijo por mes de Q15.93 que incluye el Impuesto al Valor Agregado y, por último, que cualquier poste del tendido eléctrico dentro de una propiedad privada pueda ser retirado sin que eso genere gastos al vecino.

Gutiérrez desligó a la organización comunal de los actos vandálicos que dejaron como resultado la destrucción de la agencia de Energuate en esa cabecera departamental y solicitó su reapertura.

“Queremos pagar lo justo, no queremos nada regalado, no amenazamos con adherirnos a un movimiento, exigimos que las autoridades del Inde y de la comisión de energía eléctrica se siente a dialogar”, expresó Gutiérrez.

Energuate

Respecto al tema de modificar el rango de consumo de la tarifa social y eliminar el cargo fijo mensual, Francisco Sosa, representante de Energuate fue enfático: “La distribución de la energía eléctrica es un negocio regulado. Nosotros no somos los responsables de la tarifa, no podemos fijar una tarifa. No generamos, no transportamos, sí distribuimos”.

Sosa mencionó que la tarifa la regula la Comisión Nacional Energía Eléctrica y el Inde es quien genera la energía que Deocsa distribuye.

Sobre el tema de los postes, Sosa señaló que esa infraestructura le pertenece a la empresa y mencionó que hay una ley que regula su uso, eso incluye su traslado.

Oficina móvil

Energuate informó que no tienen fecha para la reapertura de la agencia en Totonicapán, Sosa demandó a los 48 cantones un compromiso de velar por la integridad de los empleados de esa oficina.

Por el momento, Energuate habilitó una oficina móvil en esa cabecera departamental para atender a los usuarios.

Las partes acordaron una nueva reunión para conocer las respuestas a las quejas de los vecinos, se prevé que en una próxima reunión participen la CNEE y el Inde.

Tarifa social

El subsidio que el Inde aporta a los usuarios de Deocsa se aplica de la siguiente manera:

Cargo por energía kWh de 0 a 60 / Q0.56

Cargo por energía kWh de 61 a 88 / Q0.87

Cargo por energía kWh de 89 a 100 / Q1.85

Cargo por energía kWh de 101 a 300 / Q2.04

