Cigarros, televisores y antenas Starlink: Qué halló la PNC tras una requisa en una cárcel de Zacapa

LLa Policía Nacional Civil informó este 20 de marzo sobre una requisa efectuada en un centro preventivo de Zacapa, donde se incautaron varios objetos, entre estos celulares, refrigeradores, bocinas e incluso antenas Starlink.

Según el informe de la PNC publicado en sus redes sociales, la requisa se efectuó en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres, ubicado en la aldea Los Jocotes, Zacapa.

En el operativo participaron la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario.

Las autoridades incautaron los siguientes objetos:

30 televisores

47 ventiladores

15 microondas

15 refrigeradores

20 bocinas

5 aires acondicionados

8 antenas Starlink

8 routers

3 teléfonos celulares

254 cajetillas de cigarro

16 chips de teléfono

10 puros de tabaco

20 objetos cortopunzantes

5 bombas de feria

1 teléfono de planta

La Policía indicó, además, que se hallaron hojas con números telefónicos.

Localizan 8 antenas Starlink en requisa en cárcel de Zacapa



En requisa que se realizó de manera coordinada entre PNC, con el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario en el Centro Preventivo para hombres y mujeres ubicado en la aldea Los Jocotes, Zacapa, pic.twitter.com/8T9uNr2r2M — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 20, 2026

Las autoridades presumen que esos números eran usados para posibles extorsiones.

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