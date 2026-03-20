Zacapa
Cigarros, televisores y antenas Starlink: Qué halló la PNC tras una requisa en una cárcel de Zacapa
La PNC informó sobre una requisa en un Centro de Detención en Zacapa en donde se hallaron televisores, cigarros y antenas Starlink.
La PNC informó este 20 de marzo sobre una requisa en un centro preventivo de Zacapa, en donde se incautaron teléfonos, cigarros y antenas Starlink. (Foto Prensa Libre: PNC)
LLa Policía Nacional Civil informó este 20 de marzo sobre una requisa efectuada en un centro preventivo de Zacapa, donde se incautaron varios objetos, entre estos celulares, refrigeradores, bocinas e incluso antenas Starlink.
Según el informe de la PNC publicado en sus redes sociales, la requisa se efectuó en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres, ubicado en la aldea Los Jocotes, Zacapa.
En el operativo participaron la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario.
Las autoridades incautaron los siguientes objetos:
- 30 televisores
- 47 ventiladores
- 15 microondas
- 15 refrigeradores
- 20 bocinas
- 5 aires acondicionados
- 8 antenas Starlink
- 8 routers
- 3 teléfonos celulares
- 254 cajetillas de cigarro
- 16 chips de teléfono
- 10 puros de tabaco
- 20 objetos cortopunzantes
- 5 bombas de feria
- 1 teléfono de planta
La Policía indicó, además, que se hallaron hojas con números telefónicos.
Las autoridades presumen que esos números eran usados para posibles extorsiones.
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