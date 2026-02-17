Clausura 2026: Achuapa recibe a Guastatoya en en el inicio de la séptima jornada

Sin margen para el descanso, el torneo Clausura entra en calor con su séptima jornada que arranca este martes 17 de febrero en el estadio Winston Pineda Gudiel, donde Achuapa pondrá a prueba su buen momento contra Guastatoya, en un duelo que promete intensidad por los objetivos que persigue cada uno.

El conjunto cebollero llega fortalecido tras rescatar un empate de carácter en su visita a Municipal, resultado que no solo sumó en lo anímico, sino que lo metió en el grupo de los cinco mejores del campeonato.

La mano del técnico mexicano Rafael Loredo empieza a notarse. Su llegada, junto con la incorporación de Carlos Mejía, ha refrescado la propuesta futbolística del cuadro jutiapaneco.

“Hicimos un buen segundo tiempo contra Municipal. Supimos mantener la calma a pesar de estar en desventaja, y afortunadamente logramos convertir al final, para sacar un valioso resultado”, señaló Loredo.

Con solo una derrota en lo que va del torneo y en los últimos cuatro partidos donde ha logrado tres victorias y un empate, Achuapa tendrá una dura prueba en casa ante un Guastatoya que se juega cada encuentro como una final para evitar caer en la zona del descenso.

Llegan presionados

Enfrente estará un Guastatoya urgido de puntos. Los pechoamarillos llegan a Jutiapa presionados tras dejar escapar unidades en casa frente a Deportivo Malacateco, un empate que complicó su panorama en la tabla acumulada. Aunque marchan sextos en el Clausura, con nueve puntos, en la clasificación general ocupan la novena posición, con 31 unidades, apenas tres por encima de la zona roja.

Ese contexto convierte el encuentro en algo más que tres puntos: para Achuapa es la oportunidad de consolidarse en la parte alta y confirmar su candidatura; para Guastatoya, es casi una final anticipada en su lucha por la permanencia.

Ambos equipos, sin embargo, tendrán bajas sensibles por lesión. Carlos Castrillo no estará disponible para los locales, luego de sufrir una fuerte ruptura en la rodilla derecha, mientras que Guastatoya no contará con Yordi Aguilar, descartado por una fisura en el tobillo derecho.

Jornada 7

Martes, 17 de febrero

Achuapa vs. Guastatoya - 15

Miércoles, 18 de febrero

Cobán Imperial vs. Municipal -15

Malacateco vs. Xelajú MC - 18

Antigua GFC vs. Aurora FC - 20

Jueves, 19 de febrero