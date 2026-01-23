Arbeloa confía en que la goleada frente al Mónaco marque un punto de inflexión para el Real Madrid de cara al duelo contra el Villarreal

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró este viernes que el partido ante el Villarreal será “una de las salidas más complicadas” de lo que resta de temporada en LaLiga, y confía en que la reciente goleada 6-1 sobre el Mónaco en la Liga de Campeones marque un punto de inflexión para su equipo.

“Deseo que el partido contra el Mónaco sea un punto de inflexión. Tenemos mucho que mejorar y trabajar, pero desde el primer día he visto a un grupo con muchas ganas de trabajar. Eso me da confianza”, declaró Arbeloa en conferencia de prensa.

El estratega evitó emitir cualquier comentario sobre su antecesor, Xabi Alonso, y se centró únicamente en el presente. Subrayó que el Villarreal es un rival exigente y que el duelo del sábado representa una prueba importante para sus dirigidos. “Es uno de los partidos más difíciles que tenemos en LaLiga. Si queremos ganar, debemos dar nuestra mejor versión”, apuntó.

Consultado sobre las críticas recibidas tras su nombramiento como técnico del primer equipo, Arbeloa se mostró sereno. “Estoy muy tranquilo y concentrado en lo mío: ayudar a los jugadores, sacar lo mejor de ellos y lograr que el equipo rinda de forma colectiva e individual”.

Más allá del juego táctico, el exdefensor del Real Madrid destacó el carácter mostrado por el equipo tras perder la Supercopa de España y quedar eliminado de la Copa del Rey. “Queremos ver a un Real Madrid con el carácter y mentalidad del otro día. Esa actitud debe ser parte de nuestra identidad”.

El técnico también agradeció la disposición de jugadores como Fede Valverde y Eduardo Camavinga, quienes ocuparon posiciones poco habituales ante el Mónaco. “Ambos hicieron un partidazo. Quiero ver jugadores que estén dispuestos a ayudar al equipo desde cualquier posición”.

Brahim Díaz, de vuelta

Arbeloa confirmó que contará con Brahim Díaz, quien regresó tras disputar la Copa Africana de Naciones con Marruecos. “Nos puede aportar mucho en diferentes posiciones. Tiene madurez y profesionalismo”, comentó.

Sobre Jude Bellingham, destacó su rendimiento y liderazgo. “Demostró personalidad, carácter y una mentalidad ganadora. Es todo lo que necesita un jugador del Real Madrid”, enfatizó.

Finalmente, el técnico descartó fichajes en el mercado de invierno y reiteró su confianza en la cantera: “Si hace falta algo, tenemos una gran cantera que nos puede ayudar, como ha ocurrido en otros momentos de la historia del club”.

Respecto a recientes declaraciones del portugués José Mourinho, que algunos interpretaron como una crítica hacia entrenadores sin experiencia, Arbeloa fue breve: “Cuando habla Mourinho, yo escucho y analizo. Es una figura que respeto mucho”.