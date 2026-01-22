Real Madrid, único club que supera los mil millones en ingresos

El Real Madrid encabeza nuevamente la “Football Money League” de la consultora Deloitte, tras generar un récord de 1.161 millones de euros (aproximadamente 1.360 millones de dólares) en ingresos durante la temporada 2024-2025, convirtiéndose en el único club en superar la barrera de los mil millones de euros en ese periodo.

El FC Barcelona, que el año pasado ocupó la sexta casilla, volvió al podio por primera vez desde la temporada 2019-2020, al ubicarse en la segunda posición con 974 millones de euros. En tanto, el Bayern Múnich quedó tercero con ingresos superiores a los 860 millones de euros.

El París Saint-Germain descendió un puesto y se situó en la cuarta posición con 837 millones de euros, siendo también el único club francés dentro del Top 20, en parte debido a la crisis de los derechos televisivos en ese país. Por su parte, el Liverpool se convirtió por primera vez en el club inglés con mayores ingresos al acumular 836 millones de euros, ascendiendo del octavo al quinto puesto.

Deloitte informó que los 20 clubes más poderosos financieramente generaron un total combinado de 12.400 millones de euros (unos 14.520 millones de dólares), cifra que representa un incremento del 11% en comparación con el ejercicio anterior.

El estudio clasifica a los clubes según sus ingresos procedentes de taquilla, derechos de televisión e ingresos comerciales. Por tercer año consecutivo, los ingresos comerciales lideraron la facturación con 5.300 millones de euros, lo que equivale al 43% del total.

En tanto, los derechos de televisión aumentaron en un 10% y representaron el 38% de los ingresos. Este crecimiento se atribuye, entre otros factores, al impulso del Mundial de Clubes 2025, que se disputó por primera vez con 32 equipos en Estados Unidos, generando un alza del 17% en los ingresos por televisión para los clubes participantes.

En el ámbito del fútbol femenino, los 15 clubes con mayores ingresos superaron por primera vez los 150 millones de euros. El Arsenal, campeón de la Liga de Campeones Femenina, lidera esta clasificación con 25,6 millones de euros, seguido por el Chelsea (25,4 millones) y el FC Barcelona (22 millones).