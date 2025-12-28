Arrestan a tres personas por el fraude millonario que dejó a Usain Bolt sin 12 millones de dólares

Las autoridades de Jamaica arrestaron este domingo a tres personas relacionadas con el escándalo financiero de la firma Stocks and Securities Limited (SSL), que provocó un fraude millonario a decenas de clientes, entre ellos el legendario velocista Usain Bolt.

Hugh Croskery, exdirector de SSL, su hija Sarah Meany, y Dermot Meany fueron detenidos durante una operación coordinada realizada en la madrugada del sábado. La División de Investigaciones Financieras ejecutó las capturas alrededor de las 4:30 a.m. hora local en cuatro ubicaciones diferentes de Kingston y Saint James.

Croskery fue arrestado en su residencia de la avenida Wickham en Kingston, donde las autoridades confiscaron dispositivos electrónicos y documentos relacionados con el caso. Enfrenta acusaciones por presuntas violaciones a la Ley del Banco de Jamaica, la Ley de Valores, la Ley de Hurto y la Ley de Servicios Bancarios.

El caso que sacudió a Bolt

Usain Bolt fue una de las víctimas más prominentes del fraude. En enero de 2023, el exatleta olímpico descubrió que su cuenta en la firma se había reducido de 12.7 millones de dólares a apenas 12,000 dólares.

El multicampeón mundial expresó sentirse "triste y decepcionado" tras perder gran parte de su fortuna en el escándalo. Bolt despidió inmediatamente a su administrador financiero tras descubrir la desaparición de sus fondos.

El fraude de superó los 3,000 millones de dólares y afectó a decenas de clientes que confiaron sus inversiones a la empresa. En 2024, la Comisión de Servicios Financieros de Jamaica informó que SSL pagaría alrededor de 30 millones de dólares a sus clientes, quienes llevan más de un año esperando recuperar su dinero.

Operación policial coordinada

La operación del sábado representó un importante despliegue táctico diseñado para avanzar en la investigación del caso.

Sarah Meany fue detenida en su residencia de Kempshot, donde los investigadores recuperaron documentos relacionados con SSL y múltiples dispositivos electrónicos. Enfrenta las mismas acusaciones que su padre por su conexión directa con las actividades fraudulentas de la firma.