Deporte Internacional
Auto de rally pierde el control y mata a un espectador en Argentina; video capta el momento
Un espectador murió y varias personas resultaron heridas luego de que un vehículo de competición se despistara durante el Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina.
Un trágico accidente ocurrido este domingo en el Rally Sudamericano Codasur, en la provincia de Córdoba, Argentina, dejó un saldo de un espectador fallecido y varios heridos, luego de que un automóvil de competición perdiera el control e impactara contra el público, lo que obligó a suspender la competencia.
El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, cerca de Mina Clavero, cuando un vehículo Volkswagen Polo número 20, conducido por el piloto paraguayo Didier Arias, se salió de la pista en una curva.
Según reportes:
- El auto perdió el control, impactó contra una roca
- Dio varios vuelcos
- Terminó fuera del camino, en una zona con espectadores
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que el automóvil gira sin control antes de impactar, generando escenas de pánico entre los asistentes.
Videos de accidente
🇦🇷 | TRAGEDIA EN EL RALLY SUDAMERICANO EN ARGENTINA:— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 19, 2026
Un espectador muere tras ser atropellado por un vehículo durante el Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina. Las autoridades suspenden la competencia tras el accidente en el tramo Giulio Cesare. Reportan al menos tres heridos… pic.twitter.com/m12aObsPfq
https://t.co/Eazd5dw221 pic.twitter.com/gDQE6B8C8J— Mauro (@elmauro1) April 19, 2026
Víctima mortal y heridos tras el impacto
La víctima fue identificada como Brahian Zárate González, de 25 años, quien falleció tras ser trasladado a un centro asistencial.
Además:
- Una mujer sufrió fractura de tobillo
- Otra persona presentó lesiones menores
- También fue atendida una menor, fuera de peligro
Los pilotos del vehículo accidentado resultaron ilesos, según confirmaron las autoridades.
Activan protocolos y suspenden la competencia
Tras el accidente, se activaron los protocolos de emergencia, con la intervención de equipos médicos, policiales y de rescate presentes en el evento.
"Rally Sudamericano":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 19, 2026
Por el fallecimiento de un espectador durante el desarrollo de esa competencia en Córdoba pic.twitter.com/mckQkEA8An
La organización confirmó el fallecimiento mediante un comunicado y anunció la suspensión inmediata del rally, mientras se atiende a los afectados.
Un comité de crisis integrado por autoridades locales, el Automóvil Club Argentino y Codasur coordinó las acciones en el lugar.
Investigación en curso por el siniestro
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, mientras se evalúa la continuidad del evento.
Increible el accidente en el rally de Mina Clavero. Un fallecido. Pudieron ser 10. La gorda de la pata quebrada tiene los reflejos de Neo en Matrix. pic.twitter.com/9UkR4YInMh— Mauro (@elmauro1) April 19, 2026
El caso vuelve a poner en discusión las medidas de seguridad en competencias de rally, donde los espectadores suelen ubicarse en zonas cercanas al recorrido.
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.