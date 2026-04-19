Auto de rally pierde el control y mata a un espectador en Argentina; video capta el momento

Un trágico accidente ocurrido este domingo en el Rally Sudamericano Codasur, en la provincia de Córdoba, Argentina, dejó un saldo de un espectador fallecido y varios heridos, luego de que un automóvil de competición perdiera el control e impactara contra el público, lo que obligó a suspender la competencia.

El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, cerca de Mina Clavero, cuando un vehículo Volkswagen Polo número 20, conducido por el piloto paraguayo Didier Arias, se salió de la pista en una curva.

Según reportes:

El auto perdió el control , impactó contra una roca

, impactó contra una roca Dio varios vuelcos

Terminó fuera del camino, en una zona con espectadores

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que el automóvil gira sin control antes de impactar, generando escenas de pánico entre los asistentes.

Videos de accidente

🇦🇷 | TRAGEDIA EN EL RALLY SUDAMERICANO EN ARGENTINA:



Un espectador muere tras ser atropellado por un vehículo durante el Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina. Las autoridades suspenden la competencia tras el accidente en el tramo Giulio Cesare. Reportan al menos tres heridos… pic.twitter.com/m12aObsPfq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 19, 2026

Víctima mortal y heridos tras el impacto

La víctima fue identificada como Brahian Zárate González, de 25 años, quien falleció tras ser trasladado a un centro asistencial.

Además:

Una mujer sufrió fractura de tobillo

Otra persona presentó lesiones menores

También fue atendida una menor, fuera de peligro

Los pilotos del vehículo accidentado resultaron ilesos, según confirmaron las autoridades.

Activan protocolos y suspenden la competencia

Tras el accidente, se activaron los protocolos de emergencia, con la intervención de equipos médicos, policiales y de rescate presentes en el evento.

"Rally Sudamericano":

Por el fallecimiento de un espectador durante el desarrollo de esa competencia en Córdoba pic.twitter.com/mckQkEA8An — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 19, 2026

La organización confirmó el fallecimiento mediante un comunicado y anunció la suspensión inmediata del rally, mientras se atiende a los afectados.

Un comité de crisis integrado por autoridades locales, el Automóvil Club Argentino y Codasur coordinó las acciones en el lugar.

Investigación en curso por el siniestro

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, mientras se evalúa la continuidad del evento.

Increible el accidente en el rally de Mina Clavero. Un fallecido. Pudieron ser 10. La gorda de la pata quebrada tiene los reflejos de Neo en Matrix. pic.twitter.com/9UkR4YInMh — Mauro (@elmauro1) April 19, 2026

El caso vuelve a poner en discusión las medidas de seguridad en competencias de rally, donde los espectadores suelen ubicarse en zonas cercanas al recorrido.

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