Auto de rally pierde el control y mata a un espectador en Argentina; video capta el momento

Deporte Internacional

Auto de rally pierde el control y mata a un espectador en Argentina; video capta el momento

Un espectador murió y varias personas resultaron heridas luego de que un vehículo de competición se despistara durante el Rally Sudamericano en Córdoba, Argentina.

| time-clock

Un trágico accidente ocurrido este domingo en el Rally Sudamericano Codasur, en la provincia de Córdoba, Argentina, dejó un saldo de un espectador fallecido y varios heridos, luego de que un automóvil de competición perdiera el control e impactara contra el público, lo que obligó a suspender la competencia.

El hecho ocurrió en el tramo Giulio Cesare, cerca de Mina Clavero, cuando un vehículo Volkswagen Polo número 20, conducido por el piloto paraguayo Didier Arias, se salió de la pista en una curva.

Según reportes:

  • El auto perdió el control, impactó contra una roca
  • Dio varios vuelcos
  • Terminó fuera del camino, en una zona con espectadores

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que el automóvil gira sin control antes de impactar, generando escenas de pánico entre los asistentes.

EN ESTE MOMENTO

TOMA DE POSESION EN LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 2026 2031

Ministerio Público solicita a la Corte de Constitucionalidad datos sobre toma de posesión de Astrid Lemus

Right

Dos capturados en la Interamericana: iban en moto robada y uno tenía seis antecedentes penales

Right

Videos de accidente

Víctima mortal y heridos tras el impacto

La víctima fue identificada como Brahian Zárate González, de 25 años, quien falleció tras ser trasladado a un centro asistencial.

Además:

  • Una mujer sufrió fractura de tobillo
  • Otra persona presentó lesiones menores
  • También fue atendida una menor, fuera de peligro

Los pilotos del vehículo accidentado resultaron ilesos, según confirmaron las autoridades.

EN ESTE MOMENTO

TOMA DE POSESION EN LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 2026 2031

Ministerio Público solicita a la Corte de Constitucionalidad datos sobre toma de posesión de Astrid Lemus

Right

Dos capturados en la Interamericana: iban en moto robada y uno tenía seis antecedentes penales

Right

Activan protocolos y suspenden la competencia

Tras el accidente, se activaron los protocolos de emergencia, con la intervención de equipos médicos, policiales y de rescate presentes en el evento.

La organización confirmó el fallecimiento mediante un comunicado y anunció la suspensión inmediata del rally, mientras se atiende a los afectados.

Un comité de crisis integrado por autoridades locales, el Automóvil Club Argentino y Codasur coordinó las acciones en el lugar.

Investigación en curso por el siniestro

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, mientras se evalúa la continuidad del evento.

El caso vuelve a poner en discusión las medidas de seguridad en competencias de rally, donde los espectadores suelen ubicarse en zonas cercanas al recorrido.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Accidentes Accidentes automovilísticos Argentina Sucesos Tendencias deportivas 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS