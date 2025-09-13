Deporte Internacional
“Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford: el pronóstico de la IA para una pelea histórica
El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez (i) y el estadounidense Terence Crawford se enfrentarán en Las Vegas. (Foto: Prensa Libre, EFE)
El boxeo mundial se prepara para uno de los combates más esperados de los últimos años. Saúl “Canelo” Álvarez, campeón indiscutido de los supermedianos, se enfrentará a Terence “Bud” Crawford, considerado uno de los peleadores libra por libra más completos de la actualidad. Un choque de estilos, trayectorias y legados que promete ser una noche inolvidable para el deporte.
Canelo llega a esta pelea con la experiencia de múltiples defensas exitosas de su cinturón y con la etiqueta de ser el máximo referente del boxeo mexicano en la actualidad. Su poder de golpeo, fortaleza física y manejo de los tiempos dentro del cuadrilátero lo convierten en un rival de alto riesgo para cualquier contrincante.
Crawford, en cambio, representa la perfección técnica. Invicto en su carrera profesional y con la capacidad de adaptarse a distintos estilos de pelea, el estadounidense ha construido un legado sólido en las divisiones welter y superligero. Su inteligencia sobre el ring, combinada con velocidad y precisión, lo posicionan como uno de los pocos peleadores capaces de retar el dominio de Álvarez.
El combate genera expectativa por ser un verdadero choque de generaciones y filosofías. Mientras Canelo basa gran parte de su estrategia en su fortaleza y potencia, Crawford se apoya en el boxeo cerebral, el contragolpe y la movilidad. Ambos llegan con credenciales de sobra, lo que anticipa un enfrentamiento de alto nivel.
Según el análisis de la IA, las probabilidades favorecen a Canelo Álvarez con un 65% frente al 35% de Terence Crawford. La diferencia radica principalmente en la categoría de peso, la potencia del mexicano y su capacidad de cerrar combates con un solo golpe. Si logra imponer su físico y cortar los desplazamientos de su rival, tiene grandes posibilidades de ganar por decisión o incluso nocaut técnico en los últimos asaltos.
No obstante, el 35% de Crawford no es menor. El estadounidense podría inclinar la balanza a su favor si consigue mantener la distancia, desgastar a Canelo y aprovechar su velocidad para conectar contragolpes constantes. En ese escenario, una victoria por decisión unánime o dividida a favor de Crawford es totalmente posible.
108 combined Fights. Zero official knockdowns. A once-in-a-lifetime fight.— Netflix (@netflix) September 11, 2025
CANELO VS. CRAWFORD
LIVE only on Netflix
SATURDAY, SEPTEMBER 13
6PM PT | 9PM ET#CaneloCrawford pic.twitter.com/VaxZd7X3dj
Más allá de las cifras, lo cierto es que el duelo entre Canelo y Crawford marcará un antes y un después en la historia reciente del boxeo. Dos figuras que representan la excelencia de este deporte se medirán en un escenario que promete estar a la altura de las expectativas.
La mesa está servida para que los fanáticos disfruten de una noche histórica. Canelo y Crawford saldrán a demostrar quién es el verdadero rey del boxeo actual, y el mundo entero estará expectante de lo que ocurra en el cuadrilátero.