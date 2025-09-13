¿Cuánto es la bolsa de premios que recibirá “Canelo” Álvarez en su pelea contra Terence Crawford?

El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas no solo promete ser uno de los duelos más esperados del año, también se perfila como uno de los eventos más lucrativos en la historia del boxeo. Las cifras que se manejan para esta velada son de auténtico récord, con una bolsa total que rondaría los 200 millones de dólares.

De acuerdo con diversos reportes, el púgil mexicano estaría recibiendo una bolsa estimada de entre 100 y 150 millones de dólares, lo que lo colocaría como uno de los boxeadores mejor pagados por una sola noche en la historia de este deporte. Canelo, quien ya ha protagonizado varios de los eventos más taquilleros del boxeo moderno, volvería a ratificar su condición de superestrella global.

Dana White, CEO del UFC y promotor de la pelea, fue cuestionado sobre las cifras que recibirá Álvarez. Aunque evitó dar un número exacto, dejó entrever la magnitud del acuerdo. “Probablemente”, fue su respuesta al ser consultado si el mexicano ganaría más de 100 millones de dólares en esta función.

En el caso de Terence Crawford, el estadounidense confirmó en el podcast Ring Champs que su pago garantizado sería de 10 millones de dólares. Sin embargo, estimaciones extraoficiales señalan que la cifra real podría acercarse a los 50 millones, gracias a incentivos, patrocinios y porcentajes de las ganancias.

Las cifras totales del evento no solo contemplan lo que recibirán los pugilistas, sino también los lujos y premios especiales que se han preparado para los protagonistas. El vencedor de la noche obtendrá un anillo conmemorativo al estilo del Super Bowl, con un valor aproximado de 100.000 dólares. Esta pieza exclusiva está elaborada con 10 quilates de piedras engastadas en oro amarillo y 8,5 quilates de diamantes blancos.

A ello se suma el tradicional cinturón de campeón, valuado en cerca de 188.000 dólares, que será entregado como parte del reconocimiento al ganador. Estos símbolos refuerzan el carácter histórico y exclusivo del evento, que ha generado expectativa en todo el mundo.

108 combined Fights. Zero official knockdowns. A once-in-a-lifetime fight.



CANELO VS. CRAWFORD

LIVE only on Netflix

SATURDAY, SEPTEMBER 13

6PM PT | 9PM ET#CaneloCrawford pic.twitter.com/VaxZd7X3dj — Netflix (@netflix) September 11, 2025

La pelea Canelo vs. Crawford ha sido catalogada como una de las más importantes de la última década, no solo por el nivel de ambos boxeadores, sino también por la magnitud económica que la rodea. Si se confirman las cifras, Álvarez se colocará en una lista privilegiada de deportistas que han logrado contratos multimillonarios en una sola noche.

Con todo este contexto, Las Vegas se prepara para vivir un espectáculo sin precedentes. Más allá de quién levante la mano al final del combate, el duelo ya es considerado un éxito rotundo en términos financieros y mediáticos, consolidando a Canelo Álvarez como uno de los atletas más rentables del planeta.