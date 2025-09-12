¿Cuándo y a qué hora será la pelea de Saúl Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

Saúl “Canelo” Álvarez se enfrenta este 13 de septiembre al estadounidense Terence Crawford en un combate de alto calibre, con grandes expectativas para ambos boxeadores. Se trata de un duelo de auténtico pronóstico reservado.

El escenario será el Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL, recinto con capacidad para más de 60 mil espectadores que podrán disfrutar de uno de los enfrentamientos más mediáticos del año entre dos de los mejores pugilistas de la actualidad.

Para este combate, el oriundo de Guadalajara pondrá en juego su campeonato indiscutible de peso supermediano frente a Crawford, quien llega como un serio aspirante, decidido a hacer historia.

EL estadounidense Terence sube dos divisiones con el objetivo de mantener su invicto y lograr una hazaña memorable que es derrotar al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Pesaje oficial

Esta mañana, ambos boxeadores se presentaron en la báscula, marcando exactamente 167.5 libras, lo que confirma que están en óptimas condiciones y listos para el esperado combate de este fin de semana.

Día, hora y dónde ver la pelea de "Canelo" y Terence

La esperada pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, ante más de 65 mil espectadores.

El inicio de la cartelera será a partir de las 20:00 horas y se podrá ver a través de la plataforma de Streaming de Netflix.

Cartelera completa de la velada en Las Vegas 13 de septiembre

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez

Mohammed Alakel vs. John Ornelas

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr.

Steven Nelson vs. Raiko Santana

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo

Canelo Alvarez and Terence Crawford both just weighed in at 167.5 lbs 👀 pic.twitter.com/7OdjJTJK0u — Happy Punch (@HappyPunch) September 12, 2025

Durante esta velada también verá acción el guatemalteco Lester Martínez, que buscará seguir su invicto en el ring cuando se vea las caras con el francés Christian Mbilli.