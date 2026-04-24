Carlos Alcaraz se baja de Roma y Roland Garros por lesión en la muñeca: era el campeón defensor

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Carlos Alcaraz se baja de Roma y Roland Garros por lesión en la muñeca: era el campeón defensor

El tenista español Carlos Alcaraz anunció que se perderá los torneos de Roma y Roland Garros debido a una lesión en la muñeca derecha, lo que le impedirá defender el título del Grand Slam.

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GRAFCAT1195. BARCELONA, 14/04/2026.- El tenista español Carlos Alcaraz durante su partido contra el finlandés Otto Virtanen en la segunda jornada del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. EFE/Enric Fontcuberta

El tenista español Carlos Alcaraz durante su partido contra el finlandés Otto Virtanen en la segunda jornada del ATP 500,(Foto Prensa Libre: EFE).

El tenista español Carlos Alcaraz anunció que no jugará los torneos de Roma ni Roland Garros, donde era el campeón defensor, debido a molestias que arrastra en la muñeca derecha desde su participación en el torneo Conde de Godó, en Barcelona.

“Después de los resultados de las pruebas que me realizaron hoy, decidimos que lo más prudente es no competir en Roma ni en Roland Garros. Ahora toca esperar cómo evoluciona la lesión para definir cuándo podré volver a las canchas”, publicó en sus redes sociales.

El jugador, originario de Murcia, ya había dejado en duda su presencia en el Grand Slam de París durante su asistencia a los Premios Laureus en Madrid el pasado lunes, donde indicó que las siguientes evaluaciones serían “clave” para conocer el alcance de la lesión.

Alcaraz sintió molestias en la muñeca derecha durante su debut en el torneo de Barcelona frente a Otto Virtanen, el pasado 14 de abril. Aunque ganó ese partido, decidió retirarse antes de disputar la siguiente ronda, los octavos de final.

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Su participación en el torneo de Madrid ya estaba anunciada, pero finalmente confirmó que tampoco podría jugar. “Hay noticias que cuesta mucho dar. Madrid es como mi casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me afecta especialmente no poder estar frente a mi gente”, expresó en ese momento.

Con esta baja, Alcaraz perderá los 2 mil puntos ATP que defendía como actual campeón de Roland Garros, lo que abre el panorama para el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo. Además, también dejará de sumar los 1,000 puntos del Masters de Roma, torneo que ganó en 2025, precisamente tras vencer a Sinner en la final.

El español no volvería a competir, al menos, hasta la temporada de césped. “Es un momento difícil para mí, pero estoy seguro de que vamos a salir más fuertes de esto”, concluyó.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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