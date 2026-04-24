Muere el ciclista colombiano Cristian Muñoz, ganador de etapas y líder de la Vuelta a Guatemala 2025

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Muere el ciclista colombiano Cristian Muñoz, ganador de etapas y líder de la Vuelta a Guatemala 2025

El ciclismo está de luto tras la muerte del colombiano Cristian Camilo Muñoz, figura de la Vuelta a Guatemala 2025, donde ganó etapas, fue líder y terminó tercero en la general.

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Cristian Camilo Muñoz, recordado en una imagen compartida por su equipo Nu Colombia: un homenaje a su entrega, a los kilómetros conquistados y a la huella que dejó en cada ruta. (Foto Prensa Libre: RS Nu Colombia)

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz Lancheros, protagonista de la Vuelta a Guatemala 2025 tras ganar etapas y vestir el maillot de líder durante varias jornadas, falleció este viernes 24 de abril a causa de complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido en Europa.

El pedalista boyacense, de 30 años, había sufrido una caída en competencia en Francia con su actual equipo Nu Colombia. Aunque en un inicio fue atendido por una lesión en la rodilla, días después su estado de salud se complicó debido a una infección bacteriana detectada durante una valoración médica en España.

El accidente ocurrió en el Tour du Jura. Tras la atención inicial, su condición evolucionó de forma desfavorable, pese a los esfuerzos del personal médico, lo que finalmente provocó su fallecimiento.

Su paso reciente por Guatemala dejó una huella imborrable. Muñoz fue una de las grandes figuras de la Vuelta a Guatemala 2025, donde no solo se adjudicó triunfos de etapa, sino que también lideró la clasificación general durante siete días y defendió el maillot de líder con autoridad.

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El colombiano completó su actuación con un meritorio tercer lugar en la clasificación general, lo que lo consolidó como uno de los corredores más destacados y queridos por la afición guatemalteca.

Nu Colombia confirma deceso

El equipo Nu Colombia confirmó su fallecimiento con un mensaje cargado de emotividad:

“Hoy despedimos a Cristian Muñoz, un ciclista que convirtió cada kilómetro en una muestra de pasión, disciplina y corazón. Su historia no queda aquí y nos recuerda que los sueños se pedalean todos los días, incluso cuando la ruta se pone cuesta arriba”, escribieron en un mensaje compartido en redes sociales del equipo.

“Nos quedamos con su ejemplo, sus metas cumplidas y la inspiración que dejó en cada persona que lo vio subirse a la bici. A su familia, amigos y a quienes lo admiraron de cerca o de lejos, les enviamos toda nuestra fuerza y cariño en este momento”, concluyó el mensaje.

En señal de duelo, el equipo anunció su retiro de la Vuelta a Asturias. Durante esta competencia se guardó un minuto de silencio en su memoria, en una jornada en la que también participa el ciclista guatemalteco Sergio Chumil.

Nacido en Ventaquemada, Boyacá, Muñoz era uno de los corredores colombianos con trayectoria en el ciclismo nacional e internacional.

Su recorrido en el mundo del ciclismo incluyó pasos por equipos como UAE Team Emirates entre 2019 y 2021, además de procesos en Coldeportes Zenú, EPM-Scott y, desde 2024, en Nu Colombia.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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