Vuelta Bantrab 2026: Guatemala sueña con romper la historia ante el regreso de Wilson Peña

La emoción ya rueda por las carreteras del país con la llegada de la Vuelta Internacional Bantrab 2026, una de las competencias más esperadas del ciclismo Guatemala.

La quinta edición comenzará el próximo 29 de abril, aunque la pasión se encendió desde ayer con el banderazo oficial de salida encabezado por la Federación de Ciclismo de Guatemala, que presentó la logística, los equipos participantes y el recorrido oficial.

“Estamos listos y muy contentos de que arranque la competencia de la Vuelta Bantrab. Hemos unido fuerzas para que todo salga a la perfección y los ciclistas puedan darle el mejor espectáculo al público”, expresó Óscar Vásquez, presidente de la federación.

La expectativa crece con el regreso del campeón defensor. El poderoso Sistecrédito Colombia volverá a tierras guatemaltecas con Wilson Peña, ganador de la edición 2025, decidido a retener la corona en esta nueva edición de la Vuelta Bantrab abril 2026.

Pero la batalla será intensa. También competirán el Orgullo Paisa de Colombia, Movistar Best PC de Ecuador, Pio Rico Cycling de Bolivia, Arenas Tlax Mex de México, 4WD Rent a Car de Honduras y Momentum Racing de Estados Unidos, dando un fuerte nivel al ciclismo internacional Guatemala.

Guatemala, sin embargo, sueña con romper la historia. Nueve equipos nacionales buscarán que la gloria se quede en casa y conquistar una prueba avalada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) con categoría 2.2, el mismo nivel de la tradicional Vuelta a Guatemala.

Serán cinco etapas desafiantes y 664 kilómetros de esfuerzo, sacrificio y valentía. Un total de 96 pedalistas Guatemala lucharán cada metro en una competencia que sigue creciendo dentro del ciclismo latinoamericano.

Las edecanes modelan los diferentes suéteres que estarán en disputa en la quinta edición de la Vuelta Bantrab. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

“Será una bonita carrera, pero a la vez exigente. Los pedalistas se pondrán a prueba tanto en lo plano como en la montaña”, afirmó Omar Ochoa, director técnico de la federación.

Hay un dato que enciende aún más la ilusión nacional: desde la primera edición hasta hoy, ningún guatemalteco ha logrado conquistar la Vuelta Internacional Bantrab. Este año, más que una competencia, será una lucha por el orgullo, la historia y el sueño de ver a un ciclista nacional levantar el trofeo.