Estas son las etapas oficiales para la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026

La Federación Guatemalteca de Ciclismo dio a conocer este viernes 10 de abril, de manera oficial, el recorrido y las etapas de la cuarta edición de la Vuelta Bantrab de ciclismo, una de las competencias más importantes del calendario nacional, que se disputará del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo del 2026.

La edición 2026 categoría UCI 2.2, consolida a la Vuelta Bantrab como un evento de alta competitividad internacional que permite la participación de equipos UCI Continentales, además de escuadras extranjeras de la región y los tradicionales equipos nacionales, lo que garantiza un alto nivel de exigencia.

El actual campeón de la prueba es el colombiano Wilson Peña, del Team Sistecrédito, quien se impuso en la edición anterior. Por Guatemala, el mejor clasificado fue Mardoqueo Vásquez, del Team Hino, quien se confirma como uno de los referentes del ciclismo nacional.

Para este año, la organización ha introducido variaciones en el recorrido, con lo que lleva esta competencia a nuevas regiones del país.

Etapas de la Vuelta Bantrab 2026

Primera etapa – Miércoles 29 de abril

La competencia iniciará con un trayecto de 161 kilómetros. La salida será en Amatitlán; luego pasará por Palín, Escuintla, Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa, Cocales y Cuyotenango, y finalizará en Retalhuleu.

Segunda etapa – Jueves 30 de abril

La jornada tendrá un recorrido de 119 kilómetros. Iniciará en San Felipe, Retalhuleu, y pasará por Coatepeque, Pajapita, Cruce de la Virgen, Catarina y El Rodeo, con meta en San Rafael Pie de la Cuesta. Presenta un perfil exigente para los escaladores.

Tercera etapa – Viernes 1 de mayo

Se disputará un circuito en la autopista Los Altos, Quetzaltenango, con un total de 11 vueltas, para acumular 132 kilómetros. Será una etapa clave para la clasificación general por sus constantes cambios de ritmo.

Cuarta etapa – Sábado 2 de mayo

La etapa reina de la Vuelta tendrá 152 kilómetros y será la más extensa del recorrido. Comenzará en Salcajá El Migrante, donde se darán dos vueltas iniciales; continuará por Alaska y Los Encuentros, y finalizará en Tecpán-Patzicía, en un trazado de alta exigencia física y estratégica.

Quinta etapa – Domingo 3 de mayo

La Vuelta Bantrab 2026 concluirá con un circuito urbano Bantrab-Reforma, que pasará por Plaza Costa Rica, el monumento a Miguel García Granados y la Avenida Reforma, para completar 20 vueltas y un total de 100 kilómetros, donde se coronará al campeón.

Con este recorrido variado y exigente, la Vuelta Bantrab 2026 promete emociones de principio a fin y reafirma su lugar como uno de los eventos más importantes del ciclismo centroamericano.