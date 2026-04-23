Floyd Mayweather confirma pelea con Mike Zambidis y mantiene en duda la revancha con Pacquiao

Floyd Mayweather Jr. vuelve a acaparar la atención mundial. El boxeador invicto estadounidense confirmó a través de sus redes sociales que se enfrentará al reconocido kickboxer griego Mike Zambidis el próximo 27 de junio en Atenas, en un evento que mezcla espectáculo deportivo con estrategia comercial. La confirmación llegó acompañada de un póster promocional que rápidamente generó revuelo en el mundo del boxeo y los deportes de combate.

La elección de Grecia responde a la expansión internacional que Mayweather ha venido desarrollando en esta etapa de su carrera. El combate ante Zambidis, un rival con amplio reconocimiento en el kickboxing europeo, se disputará bajo reglas de boxeo y añade un contraste interesante al habitual libreto de exhibiciones del estadounidense. Para Mayweather el objetivo parece claro: mantener vigencia mediática, generar ingresos millonarios y preparar el terreno para un posible evento de mayor envergadura.

Este anuncio llega en medio de la tensión creciente con Manny Pacquiao, cuya esperada revancha en 2026 atraviesa un momento de incertidumbre. El conflicto gira en torno al estatus del combate: mientras Mayweather prefiere una exhibición para proteger su récord perfecto de 50-0, el equipo del filipino insiste en que el acuerdo original contemplaba una pelea profesional. Pacquiao ha advertido que cualquier cambio unilateral podría tener consecuencias legales, lo que pone en duda la viabilidad del evento.

Promesas sin cumplir

El anuncio del combate en Grecia también llega con el recuerdo fresco de una pelea que nunca ocurrió. Mayweather tenía previsto enfrentar a Mike Tyson en abril, en un evento que apuntaba a ser histórico, pero la falta de acuerdos televisivos, problemas organizativos y una lesión en la mano de Tyson terminaron por derrumbar el proyecto, dejando una sensación de incertidumbre en torno a los planes del estadounidense.

Con el combate ante Zambidis confirmado para el 27 de junio en Atenas y la revancha con Pacquiao aún sin resolución, el panorama de Mayweather en los próximos meses está marcado tanto por la expectativa como por la incógnita.

En esta etapa de su carrera el estadounidense no pelea por títulos sino por impacto, y cada aparición está diseñada para generar conversación y posicionamiento global, independientemente del resultado deportivo.