Con 140 goles en 183 encuentros disputados en el torneo más prestigioso de clubes del fútbol europeo, el delantero de 39 años suma 11 tantos más que su rival argentino Lionel Messi y 46 más que el polaco Robert Lewandowski, este último es el único de los tres que sigue jugando la Champions.

Ronaldo ganó este torneo en cinco ocasiones: una con el Manchester United (2008) y cuatro con el Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018).

Desde enero de 2023 juega en el club saudita del Al-Nassr.

Ronaldo recibirá el premio de manos del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin “en reconocimiento a su notable legado en la competición más prestigiosa del mundo“, destacó el comunicado de la UEFA.

El portugués ostenta además otros récords en esta competición:

“Su excelencia sostenida al más alto nivel es un testimonio de su incansable búsqueda de los títulos individuales y de equipo. A lo largo de más de dos décadas, ha evolucionado y perfeccionado continuamente su juego”, destacó Ceferin en el comunicado.

El sorteo para la primera fase de la Liga de Campeones se celebrará el 28 de agosto en Mónaco e inaugurará el nuevo formato de la Champions, que pasa de 32 a 36 equipos y cambia la primera fase de grupos por un “minicampeonato” en el que cada club jugará contra ocho rivales diferentes.

✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨



🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons

🏆 Record 17 goals in a single campaign

🏆 Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco!