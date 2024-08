El entrenador Roberto Martínez aún no ha anunciado la convocatoria para los próximos compromisos de la selección de Portugal, sin embargo, el astro portugués de 39 años, Cristiano Ronaldo, aseguró que quiere seguir en el combinado nacional a pesar de su rendimiento en la pasada Eurocopa.

"Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada", afirmó el extremo izquierdo del Al-Nassr, este lunes 26 de agosto durante una entrevista en un canal portugués.

"Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar", dijo Cristiano ante las dudas de su retiro internacional.

En la entrevista, Ronaldo también habló de su futuro después de colgar las botines y descartó la posibilidad de convertirse en director técnico, como sucede en muchas ocasiones con los ex-futbolistas.

El futuro de Portugal y de Ronaldo

"En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello", declaró el máximo anotador en la historia de Portugal.

"No veo mi futuro pasando por ahí. En mi retiro me veo haciendo otras cosas fuera del futbol, pero realmente el futuro sólo Dios lo sabe", añadió el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Por su parte, la selección de Portugal ya se prepara para iniciar su aventura en la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25, en donde compartirá grupo con Croacia, Polonia y Escocia.

Los portugueses levantaron este título internacional en su primera edición, que se llevó a cabo en la temporada 2018-19, cuando Cristiano Ronaldo comandó a su nación en la final contra Países Bajos y un gol de Goncalo Guedes les dio la victoria por 1-0.