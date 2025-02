David Alonso visita Guatemala y comparte su alegría por el título mundial de Moto3

El joven piloto estuvo en el país la tercera semana de enero para atender un compromiso de uno de sus patrocinadores, aprovechando los últimos días de descanso antes del inicio del Mundial Moto2 a finales de febrero.

Alonso se mostró sonriente y respondió con seguridad a cada una de las preguntas. A sus 18 años, vive uno de los mejores momentos de su carrera, después de demostrar un gran nivel que le ha valido para competir la próxima temporada en Moto2 con el equipo CFMOTO Aspar Team.

“Es un bonito recuerdo haber ganado el mundial. Es el primero en mi carrera y también para Colombia. Es un sentimiento de alegría y, a la vez, me asusta porque ahora ya no hay marcha atrás. No me puedo bajar de este tren, debo seguir trabajando para lograr más cosas”, indicó el corredor.

Alonso ha empezado a dejar huella en el deporte de la motovelocidad. Incluso se ha ganado el respeto de Marc Márquez, seis veces campeón mundial de MotoGP.

“Tiene sacrificio y es como una esponja: escucha y aprende rápido. Además, tiene carisma”, dijo Márquez en una entrevista realizada por periodista Josep Pedrerol.

“Márquez es mi ídolo. Crecí viéndolo y he tenido la oportunidad de compartir algunos entrenamientos con él”, comentó el joven piloto, quien asegura que la disciplina y la paciencia son factores determinantes en el deporte del motociclismo.

David Alonso posa con una motocicleta durante la actividad con los medios de prensa de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa).

Trayectoria

Alonso nació en el 2006 en Madrid, España, pero tiene raíces colombianas por parte de su madre, quien influyó en su decisión de competir representando a Colombia, para hacerla sentir orgullosa.

En el 2025, el piloto tiene como objetivo destacar en el mundial de Moto2, donde también espera dejar huella en su camino hacia la categoría de los grandes: la MotoGP.

Entre los logros destacados de su corta pero exitosa carrera se encuentran haberse coronado campeón de España en la categoría 85GP en el 2018, ganador de la European Talent Cup en el 2019 y campeón de la Red Bull Rookies Cup en el 2021.

Alonso vive el deporte al cien por ciento. En una semana normal, entrena seis días y combina el tiempo con el estudio de idiomas, ya que cursa inglés, alemán e italiano. “Para tener éxito, uno tiene que hacer sacrificios. Pierdes algunas cosas, pero ganas en otras. No hay éxito sin sacrificio”, puntualizó el colombiano-español.