Luka Doncic es traspasado de los Mavericks a los Lakers y causa un sismo en la NBA

Tras la victoria de los Lakers, en Nueva York (128-112 a los Knicks), con un Le Bron James imperial (33 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias), todos los focos se centraron en su compañero Anthony Davis, pese a no jugar por una lesión abdominal, cuando varios medios soltaron el bombazo de su traspaso a Dallas, confirmado más tarde por el manager general de los ‘Mavs‘.

Este intercambio de dos de las grandes estrellas actuales de la liga norteamericana debería permitir a Los Lakers asegurarse su futuro tras la retirada de James, que ya ha cumplido 40 años.

Por su parte, los Mavericks refuerzan con Davis su juego defensivo con el objetivo de luchar por un título que se les escapó el año pasado en la final ante los Celtics.

A sus 25 años, Doncic fue el líder que llevó a los ‘Mavs‘ a esa final, una instancia que el equipo de Dallas sólo llegó en 2011, año de su único título.

Tras formarse en el Real Madrid y ganar todos los títulos con el club blanco, Doncic dio el salto a la NBA en 2018 y desde entonces se ha convertido en una de las grandes estrellas del campeonato, como lo demuestras sus cinco participaciones en el All Star Game.

Pero en Dallas consideran que para ganar el título no vale solo con el talento ofensivo del . “Creo que lo que te hace ganar el campeonato es la defensa”, declaró a ESPN el general manager de los Mavericks Nico Harrilson.

“Creo que tendremos más opciones (de ganar el título) con uno de los mejores pivotes y simplemente con uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA. A partir de este momento estamos construidos para ganar ahora y en el futuro”, añadió el dirigente, confirmando el traspaso anunciado por barios medios.

El propio LeBron James destacó tras la victoria del sábado cuánto había echado de menos el equipo la aportación defensiva de Davis: “Sin AD, tenemos que jugar como equipo, no podemos basarnos en lo individual. Sabemos perfectamente que no podemos hacer todo lo que AD hace. Él solo es capaz de cubrirnos a todos”.

El anuncio del intercambio de los dos jugadores se produce con ambos lesionados: Davis, de 31 años, sufre una lesión abdominal, mientras que Doncic no juega desde Navidad por problemas en los gemelos.

La operación ha pillado por sorpresa a toda la NBA, incluidos los compañeros de los afectados.

“Según miembros del vestuario de los Lakers, que no nos han autorizado a comunicar públicamente, el traspaso les ha dejado en ‘shock'”, informó Los Angeles Times, mientras que el especialista de la NBA Shams Charaia, el primero en dar la noticia, explicó que “el acuerdo se negoció en la sombra”.

“Este acuerdo se materializó en las sombras… LeBron James no tenía idea de que esto iba a suceder. Anthony Davis tampoco. Me dicen que Luka Doncic todavía está asombrado por esta operación”, añadió el periodista, en una nueva demostración que en el deporte estadounidense (al revés que en el fútbol, por ejemplo), los deportistas no tienen mucho que decir en este tipo de operaciones.

Elegido por Atlanta en el Draft de 2018 y traspasado inmediatamente a Dallas, Doncic promedia esta temporada una media de 28,1 puntos por partido, 8,3 rebotes y 7,8 asistencias. El año pasado acabó como máximo anotador de la liga, con 33,9 puntos de media y finalista a jugador más valioso (MVP).

Luka Doncic at the age of 25:



— 5x All-Star

— 5x 1st Team All-NBA

— ROTY

— 2nd all-time in playoff PPG

— 3rd all-time in PPG

— 6th all-time in playoff triple-doubles

— 7th all-time in triple-doubles



Traded for a pick and a 31 year old. pic.twitter.com/AdcNdqrqBl