“Dijiste que dejarías tu huella en mi cara… y lo has hecho”: el mensaje de Topuria tras perder el título de la UFC

Ilia Topuria sufrió la primera derrota de su carrera profesional y perdió el cinturón de campeón del peso ligero de la UFC ante Justin Gaethje en el combate estelar de UFC White House, celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump.

La pelea terminó por nocaut técnico médico (TKO) en el segundo asalto, después de que Topuria sufriera una lesión ocular que le impidió continuar. El hispano-georgiano, que llegó invicto con un récord de 17 victorias, abandonó el octágono con el rostro ensangrentado.

Horas después del combate, Topuria publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que felicitó a su rival y reconoció la victoria de Gaethje.

“Justin, enhorabuena. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara... y lo has hecho. Me dejaste sin visión en el ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también en el izquierdo. No hay excusas”.

El peleador de 29 años, campeón del peso pluma en 2024 y del peso ligero en 2025, añadió: “He tenido una de las mejores preparaciones de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme... esta historia entre nosotros está lejos de haber terminado. Tendremos nuestra revancha”.

Con esta victoria, Justin Gaethje se proclamó campeón de la categoría de peso ligero. Para Topuria se abre ahora un periodo de recuperación tras el fin de una racha invicta que lo había convertido en una de las principales figuras de las artes marciales mixtas.

El "Matador" no solo perdió su condición de invicto, sino que también inicia una nueva etapa en su carrera, con una posible revancha ante Gaethje como uno de sus principales objetivos.