“Dijiste que dejarías tu huella en mi cara… y lo has hecho”: el mensaje de Topuria tras perder el título de la UFC

Deporte Internacional

“Dijiste que dejarías tu huella en mi cara… y lo has hecho”: el mensaje de Topuria tras perder el título de la UFC

Horas después del combate, Ilia Topuria publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que felicitó a su rival y reconoció la victoria de Justin Gaethje.

y

|

time-clock

Washington, DC (USA), 15/06/2026.- Ilia Topuria is helped out of the stadium after being defeated by Justin Gaethje in a lightweight title bout during UFC Freedom 250 on the South Lawn of the White House, in Washington, DC, USA, 15 June 2026. EFE/EPA/Jacquelyn Martin / POOL

Washington, DC (USA), 15/06/2026.- Ilia Topuria is helped out of the stadium after being defeated by Justin Gaethje in a lightweight title bout during UFC Freedom 250 on the South Lawn of the White House, in Washington, DC, USA, 15 June 2026. EFE/EPA/Jacquelyn Martin / POOL

Ilia Topuria sufrió la primera derrota de su carrera profesional y perdió el cinturón de campeón del peso ligero de la UFC ante Justin Gaethje en el combate estelar de UFC White House, celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump.

La pelea terminó por nocaut técnico médico (TKO) en el segundo asalto, después de que Topuria sufriera una lesión ocular que le impidió continuar. El hispano-georgiano, que llegó invicto con un récord de 17 victorias, abandonó el octágono con el rostro ensangrentado.

Horas después del combate, Topuria publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que felicitó a su rival y reconoció la victoria de Gaethje.

LECTURAS RELACIONADAS

AME6665. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 29/05/2026.- Fotografía que muestra las obras de construcción de un cuadrilátero abierto en la Casa Blanca este viernes, en Washington (EE.UU.). La Casa Blanca comenzó esta semana las obras para levantar un estadio temporal que albergará una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 14 de junio. EFE/ Octavio Guzmán

Trump anuncia una pelea de UFC en la Casa Blanca para promover el acondicionamiento físico en EE. UU.

chevron-right
Donald Trump UFC Casa Blanca demanda cumpleaños

Demandan para frenar las peleas de UFC que Trump planea en la Casa Blanca para su cumpleaños

chevron-right

“Justin, enhorabuena. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara... y lo has hecho. Me dejaste sin visión en el ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también en el izquierdo. No hay excusas”.

El peleador de 29 años, campeón del peso pluma en 2024 y del peso ligero en 2025, añadió: “He tenido una de las mejores preparaciones de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme... esta historia entre nosotros está lejos de haber terminado. Tendremos nuestra revancha”.

Con esta victoria, Justin Gaethje se proclamó campeón de la categoría de peso ligero. Para Topuria se abre ahora un periodo de recuperación tras el fin de una racha invicta que lo había convertido en una de las principales figuras de las artes marciales mixtas.

El "Matador" no solo perdió su condición de invicto, sino que también inicia una nueva etapa en su carrera, con una posible revancha ante Gaethje como uno de sus principales objetivos.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Casa Blanca Deporte internacional Donald Trump Ilia Topuria Justin Gaethje Tendencias internacionales UFC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM