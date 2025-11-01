Dodgers vs. Blue Jays: hora, canal y todo sobre el Juego 7 de la Serie Mundial 2025

La emoción del beisbol llega a su punto máximo este sábado 1 de noviembre con el Juego 7 de la Serie Mundial 2025. Después de seis enfrentamientos llenos de intensidad, los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers definirán al nuevo campeón de las Grandes Ligas en el Rogers Centre de Toronto, Canadá.

Los Blue Jays, buscarán aprovechar el impulso de su afición y escribir una página dorada en su historia. El conjunto canadiense no disputa una final desde hace más de tres décadas, por lo que el ambiente en la ciudad es de fiesta total. La ilusión es grande y cada lanzamiento será seguido con atención por miles de fanáticos en todo el país.

Por su parte, los Dodgers llegan con la experiencia y la presión de defender el título conseguido la temporada anterior. Luego de caer en varios juegos cerrados, el conjunto angelino logró extender la serie al máximo tras ganar el Juego 6 por marcador de 3-1, demostrando que su ofensiva y su bullpen están listos para la gran cita.

El duelo promete ser un espectáculo total, con dos equipos que han mostrado equilibrio entre poder al bate y solidez en el pitcheo. Los abridores confirmados se mantienen en reserva hasta pocas horas antes del juego, pero se espera un enfrentamiento estratégico en el que cualquier error podría costar el campeonato.

El Rogers Centre será el epicentro de la emoción, con más de 45 mil aficionados listos para presenciar un juego histórico. Toronto no solo busca el título, sino también romper la hegemonía estadounidense en las últimas ediciones del “Clásico de Otoño”, algo que pondría nuevamente al beisbol canadiense en el mapa mundial.

En el otro lado, los Dodgers quieren reafirmar su dominio reciente y sumar una nueva Serie Mundial a su vitrina. Figuras como Mookie Betts y Freddie Freeman han sido claves en momentos decisivos, mientras que la defensa y el pitcheo abridor han mantenido al equipo en la pelea hasta el último juego.

El encuentro está programado para iniciar a las 18:00 horas (hora de Guatemala) y será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica. Millones de fanáticos estarán pendientes del desenlace de una de las series más equilibradas y apasionantes de los últimos años.

Esta noche, el beisbol vivirá un capítulo inolvidable. Toronto busca la gloria ante su público, mientras que Los Angeles pretende confirmar su dinastía. Todo está listo para el séptimo y definitivo juego que coronará al campeón de la Serie Mundial 2025.