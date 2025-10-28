Freeman define en la 18ª entrada y Dodgers toman ventaja en la Serie Mundial

En un juego maratónico y lleno de drama, los Angeles Dodgers se impusieron a los Toronto Blue Jays en el tercer encuentro de la Serie Mundial, en un duelo que se extendió por más de seis horas y 18 entradas, en el Dodger Stadium. El marcador final fue 6-5, y dejó la serie 2-1 a favor de los angelinos.

El partido comenzó con dominio local: en la segunda y tercera entradas, Teoscar Hernández y Shohei Ohtani conectaron cuadrangulares que pusieron a los Dodgers arriba en el marcador. Sin embargo, los Blue Jays reaccionaron con fuerza en la cuarta entrada gracias a un jonrón del mexicano Alejandro Kirk, que impulsó tres carreras y volteó el juego.

La tensión siguió creciendo. En la quinta entrada, un doblete de Ohtani y un sencillo de Freddie Freeman devolvieron la ventaja a los Dodgers, pero Toronto respondió en la séptima para ponerse nuevamente al frente. Cuando todo parecía complicarse, apareció otra vez el fenómeno japonés: Ohtani sacó la pelota del parque, empató el juego 5-5 y forzó las entradas extras.

A partir de ahí, fue una batalla de bullpens. Ambos equipos agotaron prácticamente a todos sus relevistas en busca de la victoria. Incluso Shinobino Yamamoto, quien había brillado en el segundo juego, comenzó a calentar para un posible relevo histórico.

Pero no hizo falta: en la parte baja del inning 18, Freddie Freeman se vistió de héroe al conectar un cuadrangular que desató la locura en el Dodger Stadium.

¿Cuándo se juega el cuarto partido?

El cuarto encuentro de esta apasionante Serie Mundial se disputará hoy, martes 28 de octubre, a las 18.00 horas (hora de Guatemala), nuevamente en el Dodger Stadium. Los Dodgers buscarán ponerse a un paso del título, mientras que los Blue Jays intentarán igualar la serie.