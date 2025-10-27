Inicia segunda fase de venta de entradas para el Mundial 2026: así se puede acceder a ellas

Deporte Internacional

Inicia segunda fase de venta de entradas para el Mundial 2026: así se puede acceder a ellas

En esta segunda fase se venderán un millón de entradas, y habrá un tiempo de ventaja para los que viven en los países anfitriones del Mundial.

Copa del Mundo de la Fifa 2026

Foto Ilustrativa. Dos de los trofeos de la Copa Mundial de la FIFA ganados por Italia se exhiben durante la inauguración de la exposición «La Storia Siamo Noi» (Nosotros somos la historia), que reúne recuerdos del fútbol italiano recopilados desde la década de 1930, en el Salón de Honor del CONI, en Roma, Italia, el 9 de noviembre de 2022. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Fifa anunció este 27 de octubre el inicio de la segunda etapa de venta de entradas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En esta fase, según los organizadores del torneo, se pondrá a disposición un millón de boletos, los cuales, al igual que en la primera etapa, podrán ser adquiridos por quienes resulten ganadores del sorteo que determinará quiénes podrán comprarlos.

Además, la Fifa indicó que esta etapa tendrá un tiempo de ventaja exclusivo para residentes de Canadá, México y Estados Unidos. Esto significa que quienes se inscriban al sorteo y declaren ser originarios de estos países serán los primeros en ser considerados cuando se habilite la venta.

"Una vez cerrado el plazo de inscripción, los residentes de los países anfitriones que hayan participado en el sorteo podrán optar, mediante un proceso de selección aleatorio, a un periodo de prioridad nacional a partir del 12 de noviembre", señaló la Fifa.

También agregó que, en la primera etapa de ventas, estos tres países fueron los que más boletos adquirieron.

¿Cómo comprar las entradas?

Para participar en el sorteo aleatorio que determinará quiénes podrán comprar boletos en esta segunda etapa, los interesados deberán inscribirse en FIFA.com/tickets entre este lunes 27 de octubre y el viernes 31.

Quienes tengan un usuario FIFA ID ya estarán participando en el sorteo. Esta inscripción es obligatoria y también aplica para quienes participaron en la primera etapa.

Si una persona resulta ganadora del sorteo, recibirá en su correo electrónico una notificación 48 horas antes de que se habilite la venta general.

La venta de entradas para quienes resulten ganadores del sorteo será el 17 de noviembre, mientras que los ganadores originarios de los países anfitriones podrán adquirir sus boletos a partir del 12 del mismo mes.

¿Cuándo será la próxima etapa de ventas?

La Fifa afirmó que la tercera etapa de ventas será en diciembre, justo después del sorteo del Mundial, que determinará la conformación de los grupos.

Conforme se acerque el evento, la Fifa ya no realizará sorteos aleatorios para definir quiénes podrán comprar primero, sino que la asignación se hará por orden de llegada.

Lea también: Boletos para el Mundial 2026: precios en quetzales y cómo comprarlos

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

