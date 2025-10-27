Inicia segunda fase de venta de entradas para el Mundial 2026: así se puede acceder a ellas

La Fifa anunció este 27 de octubre el inicio de la segunda etapa de venta de entradas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En esta fase, según los organizadores del torneo, se pondrá a disposición un millón de boletos, los cuales, al igual que en la primera etapa, podrán ser adquiridos por quienes resulten ganadores del sorteo que determinará quiénes podrán comprarlos.

Además, la Fifa indicó que esta etapa tendrá un tiempo de ventaja exclusivo para residentes de Canadá, México y Estados Unidos. Esto significa que quienes se inscriban al sorteo y declaren ser originarios de estos países serán los primeros en ser considerados cuando se habilite la venta.

"Una vez cerrado el plazo de inscripción, los residentes de los países anfitriones que hayan participado en el sorteo podrán optar, mediante un proceso de selección aleatorio, a un periodo de prioridad nacional a partir del 12 de noviembre", señaló la Fifa.

También agregó que, en la primera etapa de ventas, estos tres países fueron los que más boletos adquirieron.

¿Cómo comprar las entradas?

Para participar en el sorteo aleatorio que determinará quiénes podrán comprar boletos en esta segunda etapa, los interesados deberán inscribirse en FIFA.com/tickets entre este lunes 27 de octubre y el viernes 31.

The road to your #FIFAWorldCup journey starts here 🌍⚽



Must be 18+ to enter +. No purchase necessary.



Enter Oct 27th – Oct 31st 👉 https://t.co/kMc7lTC9Bo pic.twitter.com/DppwaKWYb6 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 27, 2025

Quienes tengan un usuario FIFA ID ya estarán participando en el sorteo. Esta inscripción es obligatoria y también aplica para quienes participaron en la primera etapa.

The second phase of ticket sales for FIFA World Cup 26™, which will see one million tickets being made available, is now open and will run until 31 October 11:00 ET/16:00 CET.



Over one million tickets have already been sold following the closure of the Visa Presale Draw sales… pic.twitter.com/15cduj880G — FIFA Media (@fifamedia) October 27, 2025

Si una persona resulta ganadora del sorteo, recibirá en su correo electrónico una notificación 48 horas antes de que se habilite la venta general.

La venta de entradas para quienes resulten ganadores del sorteo será el 17 de noviembre, mientras que los ganadores originarios de los países anfitriones podrán adquirir sus boletos a partir del 12 del mismo mes.

¿Cuándo será la próxima etapa de ventas?

La Fifa afirmó que la tercera etapa de ventas será en diciembre, justo después del sorteo del Mundial, que determinará la conformación de los grupos.

Conforme se acerque el evento, la Fifa ya no realizará sorteos aleatorios para definir quiénes podrán comprar primero, sino que la asignación se hará por orden de llegada.

