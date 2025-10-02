Boletos para el Mundial 2026: precios en quetzales y cómo comprarlos

El evento más grande en la historia del futbol, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se acerca cada vez más y, con ello, también crecen las expectativas de los aficionados ante la competición más importante del balompié.

Ya con el hito histórico de que será el primer Mundial con tres países como sedes —Estados Unidos, México y Canadá—, esta competición generará mucha emoción entre quienes se encuentren en esas regiones.

El partido inaugural del Mundial 2026 será en el estadio Azteca, mientras que la esperada final se llevará a cabo en el MetLife Stadium, que tiene una capacidad aproximada de 82 mil aficionados.

Por ello, y ante la oportunidad de ver a las grandes figuras del futbol reunidas en una sola competición, muchos aficionados han comenzado a investigar los precios de las entradas para no perderse su partido favorito del Mundial 2026.

Medios como The New York Times afirman que la mayoría de entradas para el Mundial 2026 cuesta cientos de dólares. Por ejemplo, algunos asientos en la grada superior del estadio MetLife podrían alcanzar hasta US$4,210 (aproximadamente Q32,270).

"A principios de septiembre, anunció que las entradas más baratas costarían a partir de US$60, pero no reveló la mayoría de los precios y nunca publicó un desglose por ronda y por categoría, el tipo de tabla que tradicionalmente ha elaborado para informar a los aficionados de los precios antes del inicio de la venta", señala The New York Times.

Sin embargo, recientemente se dieron a conocer públicamente los precios de todas las entradas para el Mundial, que abarcan desde los partidos inaugurales, los de fase de grupos, el partido por el tercer lugar y la gran final.

Los precios se dividen en cuatro categorías, desde la número uno (donde se ubican precios desde US$6,000) hasta la número cuatro (con precios más "bajos").

La lista de precios se dividen de la siguiente manera:

Partido inaugural en México

Categoría 1: US$1 mil 825 (Q13 mil 989.13)

Categoría 2: US$1 mil 290 (Q9 mil 888.20)

Categoría 3: US$745 (Q5 mil 710.63)

Categoría 4: US$370 (Q2 mil 836)

Partido inaugural en Canadá

Categoría 1: US$1 mil 745 (Q13 mil 375.90)

Categoría 2: US$1 mil 240 (Q9 mil 504.94)

Categoría 3: US$715 (Q5 mil 480.67)

Categoría 4: US$355 (Q2 mil 721.17)

Partido inaugural en EE. UU.

Categoría 1: US$2 mil 735 (Q20 mil 964.52)

Categoría 2: US$1 mil 940 (Q14 mil 870.63)

Categoría 3: US$1 mil 120 (Q8 mil 585.11)

Categoría 4: US$560 (Q4 mil 292.55)

Partidos de la fase de grupo

Categoría 1: entre US$345 (Q2 mil 644.42) y US$805 (Q6 mil 170.55)

Categoría 2: entre US$260 (Q1 mil 112.97) y US$605 (Q4 mil 637.49)

Categoría 3: entre US$120 (Q919.83) y US$280 (Q2 mil 146.28)

Categoría 4: entre US$60 (Q459.92) y US$140 (Q1 mil 73.14)

Partido por el tercer lugar

Categoría 1: US$1 mil (Q7 mil 665.27)

Categoría 2: US$715 (Q5 mil 480.67)

Categoría 3: US$360 (Q2 mil 759.50)

Categoría 4: US$165 (Q1 mil 264.77)

Final

Categoría 1: US$6 mil 370 (Q48 mil 827.80)

Categoría 2: US$4 mil 210 (Q32 mil 270.80)

Categoría 3: US$2 mil 790 (Q21 mil 386.11)

Categoría 4: US$2 mil 30 (Q15 mil 560)

Estos precios, además de las estimaciones en quetzales, pueden verse afectados en la reventa, ya que podrían aumentar mucho más de precio que en primera instancia.

FIFA tightly guarded 2026 World Cup ticket prices.



Now, The Athletic reveals costs for each game, at each venue, at every stage of the tournament. pic.twitter.com/afAXhKYXOe — The Athletic (@TheAthletic) October 2, 2025

¿Cómo comprar los boletos?

Cualquier persona interesada en adquirir boletos para los partidos del Mundial 2026 debe registrarse en la página FIFA.com/tickets, completar un formulario con sus datos personales y así quedar inscrita en una especie de sorteo que determinará quiénes podrán acceder a la venta.

2026 World Cup ticket prices from the Visa presale. https://t.co/fIvDUxbLcl Every 2026 World Cup ticket price, if you’re lucky enough to get chosen to buy pic.twitter.com/KzxjLKiHeh — AP Soccer (@AP_Soccer_) October 2, 2025

Esto ya se llevó a cabo en la primera fase, el pasado 10 de septiembre. La segunda etapa de ventas será entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Las personas interesadas deberán estar atentas a sus correos electrónicos para saber si podrán participar en esta fase, cuya inscripción será del 27 al 31 de octubre.

Habrá una tercera fase luego de que se conozca el sorteo de selecciones para la fase de grupos. Finalmente, en 2026 se habilitará la venta general al público de las entradas restantes.

