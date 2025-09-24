La Fifa presenta a Maple, Zayu y Clutch, mascotas del Mundial 2026: conoce sus historias

A menos de 270 días del inicio de la Copa del Mundo, que se disputará en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, la Fifa presentó este jueves 25 de septiembre a las tres mascotas oficiales del Mundial 2026, marcando una nueva página en la historia del mayor evento deportivo del mundo.

Los nombres de las mascotas oficiales son Maple, Zayu y Clutch, personajes que representan la esencia deportiva y cultural de sus respectivos países: Maple es la imagen de Canadá, Zayu de México y Clutch, la de Estados Unidos.

El equipo del Mundial 2026 sigue creciendo… ¡y se vuelve mucho más divertido! “Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la Fifa”, expresó Gianni Infantino, presidente del organismo rector del futbol mundial.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, agregó.

Como parte del compromiso por conectar con las nuevas generaciones, Maple, Zayu y Clutch serán las primeras mascotas oficiales de un torneo de la Fifa que se incorporarán como personajes interactivos.

Alce Maple

Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar.

Jaguar Zayu

Habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo.

Águila Clutch

Recorre Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo al levantar el ánimo de su equipo con energía y determinación, convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y demuestra que, para volar alto, solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Las mascotas en Mundiales de futbol desde 1966