Real Madrid vs. Barcelona: Se confirma el día y hora del primer clásico de la temporada entre merengues y catalanes

Este miércoles 24 de septiembre se dio a conocer la fecha y hora del primer clásico de la temporada entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el encuentro que paraliza al mundo y que enfrenta a dos de los equipos más seguidos e importantes del planeta.

El primer encuentro de la temporada se disputará en la jornada 10 de La Liga, cuando los merengues, dirigidos por el español Xabi Alonso, reciban en el estadio Santiago Bernabéu al conjunto de Hansi Flick.

Los blancos buscarán revancha tras lo ocurrido en la temporada pasada, en la que el cuadro azulgrana se impuso en los cuatro clásicos disputados, incluyendo dos goleadas: una en el Bernabéu por 0-4 y otra en la final de la Supercopa de España con un contundente 2-5 a favor de los catalanes.

Asimismo, el conjunto madridista llega con la obligación de cambiar la imagen mostrada en los últimos clásicos, donde el equipo blaugrana ha sido claramente superior. Con un nuevo proyecto liderado por Xabi Alonso, que ha iniciado la temporada de forma excelsa, el Real Madrid buscará darle la primera gran alegría a su afición y derrotar al cuadro culé en el primer clásico de la campaña 2025-2026.

Hasta el momento, el Real Madrid ha iniciado con un pleno de victorias: seis partidos jugados y seis triunfos, lo que lo coloca como líder del campeonato. El equipo ha mostrado un juego sólido de posesión, con una actuación estelar de Kylian Mbappé, quien está en plan galáctico, promediando más de un gol por encuentro. En seis jornadas ha anotado siete goles, además de los dos que marcó en su debut en la Champions League.

Por su parte, el FC Barcelona ha disputado cinco encuentros y espera jugar el sexto este jueves, cuando visite al Oviedo. El equipo comandado por el técnico alemán sigue en gran forma en La Liga, aunque no tiene puntuación perfecta, ya que en la jornada 3 empató frente al Rayo Vallecano 1-1.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el clásico?

El clásico entre Real Madrid y Barcelona se jugará el próximo domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, a las 9:15 horas de Guatemala.

📌 ¡El Real Madrid - Barcelona se jugará el domingo, 26 de octubre, a las 16:15 CET! pic.twitter.com/X1TcFUmLKh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2025

Este será el primer clásico que dirigirá Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, tras sustituir al italiano Carlo Ancelotti.