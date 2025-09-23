Papá de Yamal reaccionó por los premios al Balón de Oro y asegura que su hijo es el mejor del mundo

La gala del Balón de Oro celebrada en París este lunes 22 de octubre dejó una mezcla de emociones, reconocimientos y controversias. El gran protagonista de la noche fue el francés Ousmane Dembélé, quien fue coronado como el mejor jugador del mundo tras una temporada excepcional, tanto en lo individual como en lo colectivo, donde el cuadro parisino logró conquistar el triplete: Ligue 1, Copa de Francia y Champions League, con Dembélé como figura indiscutible en el armado del técnico español Luis Enrique, contribuyendo con goles y asistencias importantes.

La elección del ganador no estuvo exenta de debate. El joven talento de 18 años del FC Barcelona, Lamine Yamal, era considerado uno de los grandes favoritos para llevarse el prestigioso galardón, luego de una campaña brillante que lo consolidó como uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo.

Aunque no logró quedarse con el Balón de Oro, Yamal fue reconocido por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador menor de 21 años.

Sin embargo, la decisión que le otorgó el premio al mejor jugador del mundo a Dembélé generó una fuerte reacción por parte del entorno del jugador español, donde minutos después de conocerse el resultado, Mounir Nasraoui, padre de Yamal, se pronunció públicamente por medio de una videollamada en el programa deportivo español El Chiringuito, donde expresó su malestar por el resultado.

Nasraoui manifestó que su hijo merecía el Balón de Oro: “Creo que es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano”, expresó el padre de Yamal.

Asimismo, indicó: “Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. “No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales”, expresó Nasraoui.

Para finalizar, el padre del joven mencionó: “Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”.

A pesar de la decepción, el padre del crack cerró su intervención con un mensaje: “El año que viene el Balón de Oro será español”, en clara referencia a las expectativas que rodean el futuro de Lamine Yamal, quien a sus 18 años ya es una figura consolidada en el fútbol europeo y líder del proyecto del Barcelona.