Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí ganan el Balón de Oro 2025

En una noche cargada de emoción y expectativa, el Théâtre du Châtelet de París fue testigo de la coronación de Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del mundo.

El brasileño Ronaldinho, leyenda del fútbol y ganador del Balón de Oro en 2005, fue el encargado de anunciar al vencedor, añadiendo un toque nostálgico y simbólico a la ceremonia.

Los méritos de “El Mosquito”, Dembélé dónde firmó una temporada histórica con el Paris Saint-Germain, logrando el triplete: Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia, siendo figura y fue capital en 11 para Luis Enrique en sus filas, con asistencias y anotaciones claves, este triunfo lo convierte en el segundo francés en ganar el Balón de Oro en los últimos cinco años, tras lo hecho por Karim Benzema en 2022 cuando lo gano siendo jugador del Real Madrid.

En una votación bastante reñida, el francés se impuso al español y se convierte en el sucesor de Rodri Hernández, del Manchester City, quien conquistó el galardón el año pasado.

Por su parte, Yamal, aunque no se llevó el galardón principal, fue protagonista de la gala. A sus 18 años, ganó por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa al mejor jugador joven del mundo, gracias a una temporada espectacular con el FC Barcelona.

Por su parte, en la rama femenil, en un hecho sin precedentes, la española Aitana Bonmatí conquistó su tercer trofeo de manera consecutiva como la mejor jugadora del mundo.