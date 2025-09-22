Esta es la razón por la que el Real Madrid no participará en la ceremonia del Balón de Oro

El Balón de Oro 2025 se entregará este lunes en el Théâtre du Châtelet de París, en una ceremonia que celebra al mejor jugador del mundo, galardón otorgado por la revista France Football desde 1956.

En su 69.ª edición, el evento contará con la presencia de las máximas figuras del fútbol internacional, aunque nuevamente el Real Madrid no estará presente, marcando su segunda ausencia de forma consecutiva.

La decisión del club madrileño parece estar motivada por dos factores: uno por la molestia que se originó en 2024, cuando se filtró que Vinícius Júnior no ganaría el premio pese a ser favorito.

Además, el calendario deportivo, ya que el equipo dirigido por Xabi Alonso enfrentará al Levante este martes por la sexta jornada de La Liga, donde buscará seguir con paso firme.

Otra ausencia destacada será la del PSG, equipo que tampoco enviará delegación oficial a la gala. El motivo no es una protesta, sino un conflicto de calendario: el clásico francés ante el Marsella, originalmente programado para el domingo, fue aplazado por lluvias y se estará jugando casi a la misma hora que la ceremonia.

La gala será transmitida en vivo desde Guatemala por ESPN y Disney+ a partir de las 13:00 horas locales.