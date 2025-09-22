¿A qué hora es la gala del Balón de Oro en Guatemala?

Hoy lunes 22 de septiembre la revista France Football entregará el premio al Balón de Oro, el galardón más prestigioso que existe a nivel individual en el fútbol.

Dicho premio se entrega desde el año 1956 para los hombres y desde el año 2018 para las mujeres, donde también se incluyen categorías como el premio al mejor futbolista joven, el mejor entrenador, el mejor portero, el mejor goleador, entre otros premios.

Las leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Franz Beckenbauer y Ronaldo Nazario han sido algunos de los futbolistas que han logrado ganar este premio, donde tanto el portugués CR7 como el argentino Messi han sido los máximos ganadores de este premio, lo que sin lugar a dudas ha convertido a uno de ellos en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Para esta edición, en donde se conoce al sucesor de Rodri, jugador del Manchester City, ganador del año pasado, llegan como grandes favoritos los jugadores del PSG, el francés Ousmane Dembélé y el portugués Vitinha, quienes ganaron el triplete, Copa, Liga y Liga de Campeones con el cuadro parisino la campaña pasada, siendo baluartes del cuadro de Luis Enrique.

Otros jugadores que también son serios candidatos para llevarse este premio son el joven y estrella del Barcelona Lamine Yamal y el brasileño, también jugador del club catalán, Raphinha, quienes tuvieron una campaña formidable con el club de la ciudad condal, ganando el triplete nacional: Supercopa, Copa del Rey y Liga.

En un escalón abajo aparecen los jugadores del Real Madrid, el galo Kylian Mbappé, Vinicius y Bellingham, para optar por este premio.

¿A qué horas es la ceremonia en Guatemala?

El evento, dónde se premiará al mejor futbolista de la actualidad, inicia a las 13:00 horas de Guatemala y se podrá ver por ESPN y Disney+.