Balón de Oro 2025: fecha, hora, nominados, detalles de elección y dónde ver la gala en vivo

La 69ª edición del Balón de Oro de France Football se celebrará este lunes 22 de septiembre en el icónico Théâtre du Châtelet de París, con una ceremonia que promete reconocer a los mejores futbolistas, entrenadores y clubes de la temporada 2024/25. La gala reúne lo mejor del futbol mundial, tanto masculino como femenino, en una noche de reconocimientos y prestigio internacional.

En 2025, además de los galardones tradicionales, se han añadido tres nuevas categorías para jugadoras: el Trofeo Yashin femenino al mejor portero, el Trofeo Gerd Müller femenino a la máxima goleadora y el Trofeo Kopa femenino a la mejor jugadora joven, celebrando los logros del fútbol femenino con un enfoque histórico.

Entre los premios principales que se entregarán se encuentran: el Balón de Oro masculino y femenino, los Trofeos Kopa para jóvenes promesas, los Trofeos Yashin para porteros, los Trofeos Gerd Müller al máximo goleador, los Trofeos Johan Cruyff al mejor entrenador y los premios al Club del Año, junto con el prestigioso Premio Sócrates de carácter humanitario.

Los principales nominados al Balón de Oro masculino incluyen figuras de talla mundial como Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Pedri (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Vitinha (PSG) y la joven promesa Lamine Yamal (Barcelona), quienes han destacado con actuaciones impresionantes durante la temporada 2024/25.

El Balón de Oro se concede siguiendo tres criterios principales: actuaciones individuales y carácter decisivo, logros y desempeño con el equipo, y clase en el juego limpio. Un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante por país, selecciona a los diez mejores jugadores de una lista de 30 nominados para los hombres y 50 para las mujeres, otorgando puntos de 15 a 1 según el orden de mérito.

La gala no solo premiará a los jugadores, sino que también reconocerá el trabajo de entrenadores y clubes en una temporada que ha dejado momentos inolvidables en todas las ligas y competiciones internacionales. Además, los aficionados podrán disfrutar de la transmisión en vivo desde Guatemala por ESPN en todas sus plataformas digitales y también a través de Disney+, en punto de las 13:00 horas.

Entre los favoritos de esta edición figuran nombres que han brillado con luces propias y por su impacto en los resultados de sus equipos. Por ejemplo, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal destacan por su capacidad de definir partidos, mientras que jugadores como Raphinha y Vitinha han mantenido un nivel constante en clubes de élite. La competencia promete estar reñida y la votación final dependerá del desempeño colectivo e individual de cada nominado.

Con esta gala, el Balón de Oro sigue consolidándose como el reconocimiento más prestigioso del futbol mundial, celebrando el talento, la constancia y la pasión de los mejores jugadores y jugadoras del planeta, y ofreciendo a los aficionados una jornada llena de emoción y expectativa.