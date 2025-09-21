PSG con ocho jugadores nominados al Balón de Oro juega ante Marsella el mismo día de la gala

El esperado clásico francés entre Olympique de Marsella y París Saint-Germain, correspondiente a la quinta jornada de la Ligue 1, sufrió un giro inesperado en su programación.

El encuentro, que estaba previsto para este domingo en el Estadio Vélodrome, fue aplazado al lunes a las 12 horas de Guatemala (20:00 locales) debido a las fuertes tormentas que afectan a la región de Bouches-du-Rhône.

La decisión se tomó tras la alerta naranja emitida por Meteo France, que advirtió sobre lluvias intensas, riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas, factores que podían comprometer tanto la seguridad de los jugadores como la de los más de 65 mil aficionados que llenarían el estadio.

El prefecto destacó los riesgos asociados a la movilidad de los espectadores y a posibles “movimientos de multitudes” en medio de las condiciones climáticas adversas.

Lo más llamativo del cambio es que el Marsella-PSG coincidirá en horario con la gala del Balón de Oro, que también se celebrará el lunes en París. La ceremonia de entrega del prestigioso trofeo individual se desarrollará a las 11 horas de Guatemala, lo que genera una coincidencia inédita entre el evento de premiación más importante del fútbol mundial y uno de los partidos más esperados de la Ligue 1.

La LFP reprograma el partido para el lunes a las 20:00



La LFP decidió reprogramar el partido entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain para este lunes 22 de septiembre a las 20:00.



La gala del Balón de Oro tiene como protagonistas a varios jugadores del PSG, ya que ocho futbolistas de la plantilla actual fueron nominados, además de Gianluigi Donnarumma, hoy en el Manchester City. Esto convierte la simultaneidad en un hecho llamativo que seguramente dividirá la atención entre aficionados y medios de comunicación.

El Marsella-PSG, que prometía un lleno total en el Vélodrome, ahora tendrá que disputarse bajo la sombra de la ceremonia organizada por France Football, en la que se coronará al mejor jugador del mundo en 2025.