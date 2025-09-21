PSG con ocho jugadores nominados al Balón de Oro juega ante Marsella el mismo día de la gala

Fútbol Internacional

PSG con ocho jugadores nominados al Balón de Oro juega ante Marsella el mismo día de la gala

El esperado clásico francés, correspondiente a la quinta jornada de la Ligue 1, sufrió un giro inesperado en su programación, ya que, debido a las fuertes lluvias, fue reprogramado para este lunes 22 de septiembre.

|

Pedestrians walk past the Velodrome Stadium on a rainy day in Marseille, southern France on September 21, 2025. The French L1 football match between Olympique de Marseille and Paris SG, scheduled for September 21, 2025 evening, has been postponed due to severe weather expected in Marseille, the Prefect of Bouches-du-Rhone announced to AFP. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

El partido fue suspendido por las intensas lluvias. (Foto: Prensa Libre, AFP)

El esperado clásico francés entre Olympique de Marsella y París Saint-Germain, correspondiente a la quinta jornada de la Ligue 1, sufrió un giro inesperado en su programación.

El encuentro, que estaba previsto para este domingo en el Estadio Vélodrome, fue aplazado al lunes a las 12 horas de Guatemala (20:00 locales) debido a las fuertes tormentas que afectan a la región de Bouches-du-Rhône.

La decisión se tomó tras la alerta naranja emitida por Meteo France, que advirtió sobre lluvias intensas, riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas, factores que podían comprometer tanto la seguridad de los jugadores como la de los más de 65 mil aficionados que llenarían el estadio.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Quién ganará el Balón de Oro 2025? La IA predice al gran favorito según las estadísticas en la temporada

Los organizadores del Balón de Oro dan a conocer los jugadores favoritos para el 2025. (Fotos AFP).

Balón de Oro 2025: nominados, quién ganó el año pasado y cómo está el listado de los máximos galardonados

 El prefecto destacó los riesgos asociados a la movilidad de los espectadores y a posibles “movimientos de multitudes” en medio de las condiciones climáticas adversas.

Lo más llamativo del cambio es que el Marsella-PSG coincidirá en horario con la gala del Balón de Oro, que también se celebrará el lunes en París. La ceremonia de entrega del prestigioso trofeo individual se desarrollará a las 11 horas de Guatemala, lo que genera una coincidencia inédita entre el evento de premiación más importante del fútbol mundial y uno de los partidos más esperados de la Ligue 1.

La gala del Balón de Oro tiene como protagonistas a varios jugadores del PSG, ya que ocho futbolistas de la plantilla actual fueron nominados, además de Gianluigi Donnarumma, hoy en el Manchester City. Esto convierte la simultaneidad en un hecho llamativo que seguramente dividirá la atención entre aficionados y medios de comunicación.

El Marsella-PSG, que prometía un lleno total en el Vélodrome, ahora tendrá que disputarse bajo la sombra de la ceremonia organizada por France Football, en la que se coronará al mejor jugador del mundo en 2025.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Balón de Oro 2025 Deportes Futbol Internacional Ligue 1 Olympique de Marsella PSG 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS