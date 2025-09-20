Balón de Oro 2025: nominados, quién ganó el año pasado y cómo está el listado de los máximos galardonados

La gala del Balón de Oro 2025, organizada por la revista France Football, se celebrará este lunes y promete ser uno de los eventos más esperados del año en el fútbol mundial.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para alzarse con el prestigioso galardón están Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, figuras que han marcado la diferencia en la última temporada con actuaciones brillantes tanto a nivel de clubes como de selección.

El premio que reconoce al mejor futbolista del mundo en cada temporada tendrá un nuevo capítulo, después de que en 2024 lo conquistara Rodrigo Hernández. El mediocampista del Manchester City firmó un año impecable y se convirtió en el sucesor de Lionel Messi, quien se había llevado el trofeo en 2023. Para Rodri, fue el primer Balón de Oro de su carrera, consolidando el papel protagónico que ha tenido en el equipo dirigido por Pep Guardiola.

En la rama femenina, la española Aitana Bonmatí confirmó su dominio en el fútbol mundial al revalidar el Balón de Oro, consiguiendo su segundo premio consecutivo y reafirmando el gran momento que vive el fútbol femenino en España.

Palmarés histórico del trofeo

En cuanto al palmarés histórico, Lionel Messi sigue siendo el gran referente de este galardón con un total de 8 trofeos. El argentino dejó una huella imborrable al imponerse en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Le sigue Cristiano Ronaldo, quien suma 5 conquistas en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, siendo el máximo rival del argentino en la última década.

Otros grandes nombres que figuran en la lista son Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten, quienes lograron tres títulos cada uno en épocas distintas, consolidando su lugar en la historia del fútbol mundial. Más atrás aparecen jugadores como Ronaldo Nazário, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge, con dos conquistas cada uno.

La expectativa este año recae en ver si un nuevo nombre se suma a la lista de ganadores o si alguno de los actuales favoritos abre un camino que pueda convertirlos en leyendas del premio. Dembélé ha sido clave con sus desequilibrantes actuaciones, mientras que Lamine Yamal, a sus 18 años, busca convertirse en el ganador más joven en la historia del Balón de Oro.

El próximo lunes se despejarán todas las dudas en una ceremonia que reúne a lo mejor del fútbol mundial. La mirada estará puesta en París, donde un nuevo capítulo se escribirá en la historia del premio más prestigioso a nivel individual en este deporte.