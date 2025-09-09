Cristiano Ronaldo empata a Carlos “el Pescado” Ruiz como máximos goleadores en eliminatorias mundialistas

El astro del fUtbol mundial, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (CR7), sigue ampliando su legado eterno en el fútbol. Este martes anotó un gol en la victoria de la selección lusa 3-2 frente a su similar de Hungría, en el duelo correspondiente a las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El gol anotado por CR7 al minuto 58 desde el punto penal sirvió para empatar a Carlos “el Pescado” Ruiz como máximos goleadores en eliminatorias mundialistas, con 39 goles cada uno.

El capitán y estandarte portugués continúa batiendo récords a sus 39 años, siendo aún una pieza clave para su selección, que avanza con paso firme hacia el próximo Mundial de la mano de Cristiano Ronaldo.

Hasta el día de hoy, el récord absoluto lo tenía el exjugador de la Azul y Blanco, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, quien se mantenía en solitario como máximo goleador en la historia de las eliminatorias con 39 goles, hasta que hoy fue igualado por Ronaldo. Ahora comparten el liderato el astro portugués y el histórico jugador chapín.

Antes de iniciar esta fecha FIFA, CR7 llegaba con 36 anotaciones, pero tres goles en esta jornada le permitieron igualar a Carlos Ruiz: su doblete del pasado sábado frente a Armenia y el gol contra Hungría.

El Balón de Oro y multicampeón de Europa ha disputado las eliminatorias desde el Mundial de Alemania 2006, siendo un fijo en todas las convocatorias hasta la fecha. Con su selección ha conseguido tres títulos: la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025.

Mientras tanto, “el Pescado” consiguió sus anotaciones entre los años 2000 y 2006, vistiendo la camiseta de la Bicolor.

¿Qué viene para CR7?

Cristiano Ronaldo buscará en la próxima fecha FIFA quedar en solitario como máximo goleador en eliminatorias mundialistas, cuando la selección lusa se enfrente nuevamente a Irlanda y Hungría.