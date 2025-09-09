La polémica en el partido eliminatorio Panamá ante Guatemala: ¿Era penal la infracción sobre Óscar Santis?

Luego de disputarse las dos primeras jornadas de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, la selección nacional de fútbol, dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, ha sumado un punto de seis posibles. Esto tras una derrota en su debut frente a El Salvador en el Estadio Cementos Progreso y un trabajado empate como visitante ante Panamá.

El empate conseguido en el Estadio Rommel Fernández devolvió la esperanza a la Azul y Blanco en su lucha por clasificar a su primer Mundial.

El encuentro entre guatemaltecos y panameños fue intenso de principio a fin. Ambas escuadras buscaron el arco contrario durante los 90 minutos, y se vivió una jugada polémica que pudo cambiar el rumbo del partido: una posible falta sobre Óscar Santis que no fue sancionada como penalti.

La jugada de la polémica

Corría el minuto 40 de juego en el Estadio Rommel Fernández cuando el jugador guatemalteco Óscar "Lelito" Santis fue en busca del esférico dentro del área canalera, junto al guardameta panameño Orlando Mosquera.

En la acción, el arquero Mosquera intentó alcanzar el balón, pero no logró tocarlo. En ese momento, con su mano izquierda, tuvo contacto con el jugador chapín, quien cayó al césped, lo que aparentaba ser una falta dentro del área.

Sin embargo, el Video Assistant Referee (VAR) llamó al árbitro hondureño Said Martínez, encargado de impartir justicia en el encuentro. Tras revisar la jugada, Martínez decidió no sancionar la falta, lo que desató la polémica entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Mosquera va en busca de la pelota, no la toca y en ese intento choca a Santis y lo derriba. Hay un claro contacto, suficiente para marcar penal. Said Martínez fue al VAR y decidió no sancionarlo. Grave error del árbitro hondureño perjudicando a Guatemala pic.twitter.com/nYJoaDzENq — Oscar Funes (@chacofunesjr) September 9, 2025

Próximos duelos de la Bicolor

La Azul y Blanco ahora se prepara para la próxima fecha FIFA, en donde se jugarán la jornada tres y cuatro de las eliminatorias mundialistas, donde Tena y sus dirigidos estarán en la obligación de sumar tres puntos cuando visiten el próximo 10 de octubre al líder Surinam en la ciudad de Paramaribo y cuatro días después el 14 de ocrtubre a El Salvador en el estadio Mágico González.