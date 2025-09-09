Surinam sorprende y lidera el grupo A después de las dos fechas disputadas de la eliminatoria mundialista

Este lunes concluyeron las acciones correspondientes a las dos primeras jornadas de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en el Grupo A de la Concacaf, donde sorprendentemente la selección de Surinam se ubica en la primera posición.

En junio pasado se llevó a cabo el sorteo de la última fase de las eliminatorias por parte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf). Dicho sorteo dejó conformado al Grupo A, considerado por muchos como el “grupo de la muerte”, al reunir a selecciones de gran nivel como Guatemala, Panamá, Surinam y El Salvador.

Tras el sorteo, la gran favorita para quedarse con el liderato del grupo y asegurar su clasificación directa al Mundial era, sin lugar a dudas, la selección de Panamá, dirigida por el estratega danés Thomas Christiansen. Su experiencia y el crecimiento futbolístico del equipo canalero en los últimos años lo colocaban como el rival a vencer.

Sin embargo, tras disputarse las primeras dos fechas, la gran revelación ha sido el conjunto caribeño de Surinam. Bajo la dirección técnica de Stanley Menzo, el equipo ha sorprendido a propios y extraños al colocarse en la cima del grupo. En su debut logró un valioso empate frente a Panamá, y posteriormente consiguió una trabajada victoria como visitante ante El Salvador en el estadio Cuscatlán, resultado que lo llevó a la cima del grupo.

Este inicio prometedor de Surinam ha encendido las alarmas en el resto de las selecciones del grupo, donde ahora se ha convertido en un serie candidato para quedarse con el primer puesto del grupo.

¿Quién es Surinam y qué figuras tiene?

El cuadro caribeño ha comenzado con el pie derecho su camino en las eliminatorias mundialistas, consolidándose como un serio contendiente en la lucha por un boleto directo al próximo Mundial. Surinam, ubicado geográficamente al norte de Sudamérica, busca dar la sorpresa y asegurar su clasificación.

Figuras de Surinam

El seleccionado surinamés cuenta con jugadores que militan en Europa y que aspiran a llevar al país a su primera gran cita mundialista. Entre sus principales figuras destacan:

Sheraldo Becker , delantero que milita en el Osasuna de España.

, delantero que milita en el de España. Radinio Balker , defensor del Huddersfield Town en Inglaterra.

, defensor del en Inglaterra. Kenneth Paal , lateral izquierdo del Antalyaspor en Turquía.

, lateral izquierdo del en Turquía. Damilio Vaessen , arquero del Groningen en Países Bajos.

, arquero del en Países Bajos. Jean-Paul Boëtius, mediocampista ofensivo del Darmstadt 98 en Alemania.

El cuadro de Surinam, con una mezcla de jugadores jóvenes, veteranos y con experiencia en el balompié europeo, el seleccionado se perfila con un cuadro a seguir en estas eliminatorias.