“Me duele mucho; ahora no sé quién de los cuatro va a clasificar”, dice el “Bolillo” Gómez tras derrota ante Surinam

La selección de El Salvador sufrió una dolorosa derrota en la segunda jornada de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, cayendo 1-2 ante Surinam en el Estadio Cuscatlán.

El combinado salvadoreño llegaba con optimismo tras haber vencido 0-1 a Guatemala en su debut, y buscaba consolidarse como líder del grupo. Sin embargo, se encontró con una selección de Surinam que sorprendió por su juego físico, colectivo y bien estructurado, combinando juventud con experiencia.

El partido comenzó cuesta arriba para El Salvador, cuando Radinio Balker abrió el marcador para los visitantes al minuto 12. Aunque los locales lograron empatar gracias a un autogol de Dijksteel al minuto 73, Surinam volvió a golpear a 10 minutos del final del encuentro con un tanto de Dhoraso Klas al 81, sellando así su victoria y liderato del grupo.

Tras el encuentro, “Bolillo” Gómez se expresó en conferencia de prensa:

“La derrota me duele mucho, pero mi experiencia me dice que tenemos un equipo fuerte. No sé quién va a clasificar. Antes pensábamos que nosotros seríamos los últimos, pero ahora, de los cuatro, no sé quién va a pasar.”

El seleccionador también destacó la igual del grupo y la capacidad de su equipo para seguir luchando:

“El Salvador tiene con qué seguir peleando. Hoy se demostró que el grupo es parejo, que somos iguales a cualquiera. No hay ninguno mejor que nosotros, ni nosotros mejor que ninguno.”

Gómez lamentó también haber perdido en su cancha y con su gente.

“Me duele mucho la derrota, pero lo que más me duele es cómo estaba el estadio. Lo que más me duele es que la afición haya recibido este golpe.”

Con esta derrota, El Salvador queda en la segunda posición del grupo con tres puntos, producto de una victoria y una derrota.

Su próximo compromiso será el 10 de octubre en el Estadio Mágico González frente a Panamá, seguido por otro duelo como local ante Guatemala el 14 de octubre.