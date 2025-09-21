¿Quién ganará el Balón de Oro 2025? La IA predice al gran favorito según las estadísticas en la temporada

El próximo lunes 22 de septiembre se conocerá al ganador del Balón de Oro 2025, el prestigioso premio otorgado por France Football al mejor futbolista del mundo. La edición de este año tiene como protagonistas a jugadores de enorme impacto en la temporada, entre ellos Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Raphinha, quienes destacan por sus actuaciones en el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona.

De acuerdo con los datos recopilados sobre títulos, goles, asistencias e influencia en partidos decisivos, la inteligencia artificial se inclinó por un nombre que ha marcado la diferencia en Europa: Ousmane Dembélé.

El atacante francés firmó una campaña histórica con el PSG, logrando una temporada perfecta en el plano local con liga, copa y supercopa, a lo que sumó la conquista de la Champions League, siendo determinante en las fases eliminatorias.

Tras la salida de Kylian Mbappé, Dembélé asumió el rol de líder ofensivo del equipo parisino, aportando goles, asistencias y desequilibrio en los momentos más importantes de la temporada. Consiguiendo el título que tantos años estuvo buscando el equipo parisino con fichajes estelares.

En contraste, Lamine Yamal se ha convertido en el rostro del futuro del fútbol. A sus 18 años, lideró al Barcelona en títulos nacionales y fue pieza clave también con la selección española en la Nations League. Su capacidad de desborde, generación de juego y regularidad lo colocan como un serio candidato, aunque el análisis apunta a que su juventud podría retrasar su coronación definitiva, que parece inevitable en los próximos años.

Por su parte, Raphinha también figura entre los favoritos gracias a su aporte en goles y asistencias con el Barcelona, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del conjunto blaugrana. Sin embargo, la diferencia en títulos internacionales y el peso en partidos decisivos lo sitúan un paso detrás en la predicción.

Según la evaluación de la IA, el factor determinante para inclinar la balanza es la conquista de la Champions League y el rol protagónico en la temporada. Por ello, Dembélé aparece como el candidato más sólido al Balón de Oro 2025, seguido de cerca por Lamine Yamal y, en tercer lugar, Raphinha.

La historia se escribirá el lunes en la gala de France Football, pero los números y el impacto colectivo apuntan a que el fútbol mundial podría tener un nuevo nombre en la lista de ganadores: Ousmane Dembélé.