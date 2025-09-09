“Estar entre esos 2 cracks”: el Pescadito reacciona al récord que ahora comparte con CR7

Carlos el Pescadito Ruiz se pronunció este 9 de septiembre por el récord que mantenía como máximo goleador en eliminatorias, el cual fue igualado hoy por Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y Carlos Ruiz

Cristiano Ronaldo igualó a Carlos el Pescadito Ruiz en el goleo de eliminatorias mundialistas. (Foto Prensa Libre: EFE/HemerotecaPL)

La Selección de Portugal jugó este 9 de septiembre contra Hungría como parte de las eliminatorias para el Mundial del 2026.

Durante el encuentro, que finalizó con victoria para Portugal, Cristiano Ronaldo anotó desde el punto penal, lo cual se sirvió para alcanzar un importante récord.

En la historia de todas las eliminatorias para la Copa del Mundo, el máximo goleador era Carlos el Pescadito Ruiz, quien anotó 39 goles en 47 encuentros con la Selección de Guatemala.

Con el gol anotado hoy por CR7, el portugués iguala la cantidad de goles anotados, aunque ha jugado 49 partidos de eliminatoria.

De cerca, les sigue el argentino Lionel Messi, quien ha marcado 36 anotaciones en 72 partidos con la Albiceleste.

Luego de haberse dado la noticia de la anotación, el excapitán de la Azul y Blanco se pronunció en X.

“Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después!”, dijo el Pescadito.

Ruiz añadió: “Creo q lo más grande es estar entre esos 2 CRACKS, xq ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importancia”.

CR7 tendrá la oportunidad de superar al Pescadito en los próximos partidos con Portugal, ya que Ruiz se encuentra retirado del futbol federado.

