Messi lidera la lista de máximos ganadores del Balón de Oro: Estos son los últimos ganadores

lEste lunes, París se convierte nuevamente en el epicentro del fútbol mundial con la esperada ceremonia del Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del deporte.

En esta edición, se conocerá al sucesor del español Rodri Hernández, quien se coronó en 2024 gracias a su brillante temporada con el Manchester City.

Durante más de una década, el Balón de Oro estuvo dominado por dos gigantes del fútbol: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El portugués conquistó cinco galardones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), cuatro de ellos con el Real Madrid y uno con el Manchester United.

Por su parte, el argentino se alzó con ocho trofeos (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), convirtiéndose en el máximo ganador de la historia. En medio de su hegemonía, solo dos jugadores lograron romper el duopolio: Luka Modric en 2018 y Karim Benzema en 2022, ambos del Real Madrid.

¿Quién ganará el Balón de Oro 2025?

Para llevarse el Balón de Oro en este 2025, hay dos jugadores que parten como los grandes favoritos: siendo el francés ganador del triplete con el PSG y siendo figura indiscutible como es Ousmane Dembélé, y el joven español de 18 años Lamine Yamal, que tuvo una campaña estelar con el Barcelona, ganando el triplete nacional, siendo clave para el conjunto azulgrana y donde su carrera pinta para dominar el fútbol en la próxima década.

Últimos ganadores del Balón de Oro