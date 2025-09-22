Lamine Yamal tendría preparada una celebración si gana el Balón de Oro

Este lunes se entregará el Balón de Oro 2025, el prestigioso galardón que reconoce al mejor futbolista del mundo en la temporada anterior. Desde 1956, este premio ha sido otorgado por la revista France Football, y este año la ceremonia se celebrará en el emblemático Théâtre du Châtelet de París, con la presencia de las máximas figuras del fútbol internacional.

La gala reunirá a los 30 nominados en la categoría varonil, entre los que destacan nombres como Ousmane Dembélé, Vitinha, Raphinha, Kylian Mbappé, y por supuesto, el joven prodigio del FC Barcelona Lamine Yamal, quien con apenas 18 años llega como uno de los grandes favoritos para llevarse el trofeo.

Yamal no solo ha brillado con el Barça, siendo clave en la conquista de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, sino que también ha sido determinante con la selección española, donde con su talento se ha vuelto en un jugador determinante para club y selección.

Debido a esto según medios internacionales Lamine Yamal ya tendría preparada una celebración privada en París, acompañado por más de 15 personas cercanas, en caso de confirmar su victoria y conseguir su primer Balón de Oro en su carrera como futbolista.

El joven español se perfila no solo como el sucesor de Rodri Hernández, ganador en 2024, sino también como una figura destinada a dominar el fútbol mundial en la próxima década.

La mesa está servida para conocer al sucesor del jugador del Manchester City como el mejor futbolista del momento. ¿Será parte de la legión del PSG, con Dembélé como principal candidato? ¿O será el joven superestrella Lamine Yamal quien tome el relevo? También podría surgir una sorpresa mayúscula desde el Real Madrid, o incluso desde el mediocampo del conjunto parisino.

La ceremonia comenzará a las 13:00 en Guatemala y podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium. Además del Balón de Oro masculino, se entregarán otros premios como el Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Trofeo Yashin al mejor portero, el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador, y el Premio Sócrates por labor social.