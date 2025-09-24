Avanza la remodelación del Estadio Azteca rumbo a la Copa del Mundo 2026

El legendario Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, se encuentra en plena fase final de remodelación para convertirse en una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez en la historia será organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial del 2026 promete un gran espectáculo durante todo el certamen con sus más de 100 encuentros que se van a disputar en esta edición con estadios de primer mundo en los 3 países en los cuales se realiza la máxima cita mundialista.

El coloso de Santa Úrsula, este icónico recinto deportivo es considerado uno de los templos más emblemáticos del futbol mundial.

Su renovación comenzó en 2024 y se espera que concluya en marzo de 2026, justo a tiempo para su reinauguración meses antes del silbatazo inicial de la Copa del Mundo.

Principales mejoras en el Estadio Azteca

Las obras de remodelación han sido extensas y enfocadas en modernizar el reciento deportivo como aumentar su capacidad. Entre los trabajos más destacados se incluyen:

Aumento de capacidad: El estadio ahora podrá albergar hasta 90,000 espectadores, según medio internacionales

Colado de nuevas gradas: Especialmente en la zona baja, sobre los vestidores y cerca de la salida al campo.

Instalación de nuevas pantallas gigantes para mejorar la experiencia visual.

Construcción de nuevos vestidores.

Reubicación de la zona de prensa.

Nuevo césped que será hibrido.

Un estadio con historia mundialista

El Estadio Azteca será sede de su tercer Mundial, tras haber albergado partidos en México 1970, donde Brasil se coronó campeón del Mundo de la mano de Edson Arantes Do Nacimiento “Pelé” y en México 1986, cuando Argentina levantó el trofeo bajo la magia de Diego Armando Maradona.

Partidos que se jugarán en el Azteca

Durante la Copa del Mundo 2026, el Azteca recibirá cinco encuentros :