Copa del Mundo 2026: Estas son las selecciones ya clasificadas a la gran cita mundialista

Fútbol Internacional

Dieciocho equipos clasificados al momento para el Mundial del 2026 se perfilan como el más grande de la historia. Con 48 selecciones, tres países anfitriones y más de 100 partidos.

Herberth Marroquín

|

(Prensa Libre: AFP)

El Estadio Azteca albergará su tercer Mundial en su historia, siendo el primer recinto deportivo en participar en tres Copas del Mundo.(Prensa Libre: AFP).

A menos de 300 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más importante del futbol internacional se prepara para una edición histórica. Por primera vez, contará con 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32, lo que promete una competencia más diversa y emocionante.

El Mundial se disputará en Norteamérica, con Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones. Estas tres selecciones fueron las primeras en asegurar su participación automáticamente por ser sede del evento.

Tras la última fecha FIFA de septiembre, 18 selecciones ya han asegurado su boleto directo al torneo, mientras que dos equipos han clasificado al repechaje intercontinental. A continuación, el listado de los países ya clasificados:

Conmebol (Sudamérica)

  • Argentina:
  • Brasil:
  • Uruguay
  • Ecuador
  • Colombia
  • Paraguay:

AFC (Asia)

  • Japón
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Jordania

CAF (África)

  • Marruecos
  • Túnez

OFC (Oceanía)

  • Nueva Zelanda

AFC/OFC

  • Australia aunque geográficamente en Oceanía, compite en la confederación asiática

Además de los anfitriones, estas selecciones ya tienen asegurado su lugar en la cita mundialista. Aún quedan 30 cupos por definirse, que se repartirán entre las distintas confederaciones y el repechaje intercontinental que se jugará en marzo de 2026.

Distribución de plazas según la FIFA:

  • UEFA (Europa): 16 plazas directas
  • CAF (África): 9 plazas directas + 1 repechaje
  • AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 repechaje
  • Concacaf (Centro y Norteamérica): 6 plazas directas + 2 repechajes
  • Conmebol (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 repechaje
  • OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 repechaje

Fechas clave del Mundial 2026

  • Inicio: 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca Ciudad de México, que hará historia al albergar su tercer Mundial.
  • Final: 29 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva York).

Se disputarán más de 100 partidos, una cifra sin precedentes en la historia de los Mundiales, lo que promete grandes juegos y un espectáculo único e irrepetible.

Herberth Marroquín

