Así quedó la tabla de posiciones en Conmebol: Bolivia se queda con repechaje para el Mundial de 2026



Argentina (1°), Ecuador (2°), Colombia (3°), Uruguay (4°), Brasil (5°) y Paraguay (6°) desembarcaron en la decimoctava y última jornada del largo clasificatorio ya asegurados de manera directa en el certamen que se disputará el próximo año en Norteamérica.

Lo único que estaba por definir en la noche del martes -además de las posiciones finales en la tabla- era el representante sudamericano que jugará en marzo el minitorneo de seis selecciones de distintas partes del planeta que lucharán por los dos últimos espacios para la Copa del Mundo.

Aliada con la altura de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, La Verde se quedó con el cupo al derrumbar a los pentacampeones del mundo gracias a un discutido gol de penal (45+4) de su mayor promesa, el atacante Miguel 'Miguelito' Terceros.

La inesperada victoria, en la primera caída desde que Carletto se estrenó en la Canarinha en junio, permitió que la selección boliviana se apoderara de la séptima plaza con 20 unidades, dos más que su rival por el puesto, Venezuela.

Dolor vinotinto

Sin Neymar ni Vinícius Jr, Brasil -irregular de principio a fin- acabó en la mitad de la tabla con 28 unidades, luego de haberle dado aire a un equipo boliviano que no disputa un Mundial desde Estados Unidos 1994 y que obtuvo el pase a la repesca al hacerse muy fuerte en casa.

La Vinotinto, único combinado de la Conmebol que nunca ha disputado un Mundial, empezó la última fecha de la clasificatoria en la séptima casilla, que perdió al caer goleada 6-3 con Colombia en Maturín.

Aunque se fue en ventaja muy temprano a raíz de una pifia del portero colombiano Kevin Mier, capitalizada por Telasco Segovia, el equipo de Fernando 'Bocha' Batista sucumbió ante la letalidad del delantero Luis Suárez, autor de cuatro de los seis tantos en suelo venezolano.

Yerry Mina y Jhon Córdoba completaron la paliza para los cafeteros, que escalaron hasta la tercera posición con 28 puntos y sufrieron la inseguridad de Mier, vencido también por los atacantes Josef Martínez y Salomón Rondón.

Venezuela, la llamada Cenicienta de Sudamérica, dejó pasar una oportunidad de oro para estrenar por fin su pasaporte mundialista y deberá enfocarse desde ya en la cita de 2030.

Así terminó la tabla de posiciones de Conmebol