Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, confirma que se analiza el cambio de sede de la selección y está es la nueva opción

Esta fase, que consta de seis jornadas, definirá a los próximos clasificados a la Copa del Mundo por el área de Concacaf, así como a los dos seleccionados que disputarán el repechaje intercontinental el próximo año.

Durante esta fecha FIFA, el combinado guatemalteco, dirigido por el estratega azteca Luis Fernando Tena, no tuvo el mejor de los inicios. Debutó el pasado jueves 4 de septiembre frente a El Salvador en el Estadio Cementos Progreso, donde sufrió una sorpresiva derrota 0-1 ante el equipo dirigido por Hernán “Bolillo” Gómez. Tras este resultado, se encendieron las alarmas en el entorno de la Azul y Blanco, al comenzar las eliminatorias con una derrota.

Sin embargo, cuatro días más tarde, Guatemala visitó a Panamá en el Estadio Rommel Fernández con la misión de sumar puntos obligatoriamente para no comenzar a despedirse prematuramente del sueño mundialista. En este segundo encuentro, la Bicolor logró un empate 1-1 frente al cuadro canalero, resultado que sirvió para levantar el ánimo del combinado chapín y mantenerse en la pelea por el boleto mundialista.

Tras disputarse la segunda jornada, la selección regresó la noche del martes a Guatemala para que los seleccionados se integren con sus respectivos clubes.

En su salida del aeropuerto, se abordó a José “el Caballo” Morales, defensa del combinado nacional y uno de los jugadores destacados en el encuentro frente a Panamá. Comentó: “Fue un partido bravo, ante el rival más fuerte del grupo. Se obtuvo un resultado positivo, aunque el equipo iba en busca de los tres puntos y el planteamiento fue para eso”, expresó Morales.

De igual manera, se le consultó sobre la posibilidad de poder jugar en césped natural, a lo que respondió: “Si hay opciones, sería que el cuerpo técnico lo evalúe y nosotros como jugadores ver dónde nos sentimos más cómodos, donde al final es buscar el beneficio de la selección”.

Asimismo, indicó que le gustaría jugar en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, o bien en el Estadio Pensativo, ya que “la mayoría estamos acostumbrados a jugar en cancha natural y nos vendría mejor. Sería algo lindo jugar un partido en El Trébol o en el Pensativo”.

También se buscó comunicación con el presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, quien mencionó: “El profesor Luis Fernando Tena, junto con los jugadores, es quien está llevando el proceso para definir si los próximos juegos de local de la selección se disputarán en otra cancha; ellos serán los que decidan si quieren jugar en cancha natural o sintética”, expresó Paiz.

Así también indicó: “No depende de las taquillas ni boletos; es únicamente si el profesor Tena y los jugadores quieren jugar en cancha natural”.

Se le consultó cuándo se podría dar a conocer oficialmente si se cambia el escenario deportivo. Indicó que “ya sea esta semana o la próxima”, pero antes tiene que reunirse con el profesor Tena, y únicamente se tiene contemplado el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.