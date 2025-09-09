¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Guatemala? La tercera fecha de eliminatorias

El lunes 8 de septiembre, la Selección de Guatemala disputó la segunda jornada de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rumbo a la Copa del Mundo del 2026, por lo que el combinado nacional deberá esperar un poco más de un mes para retomar su participación.

Durante septiembre, la Bicolor recibió a El Salvador en el estadio Cementos Progreso y posteriormente visitó a Panamá en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la Azul y Blanco solo logró sumar uno de seis puntos posibles (17%), por lo que la ilusión de clasificar a su primera Copa Mundial se quedó en duda.

En la primera jornada, el jueves 4 de septiembre, la Selecta salvadoreña sorprendió a la región al conseguir una valiosa victoria por 0-1 en suelo guatemalteco. Por ello, los dirigidos por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena llegaron a la Ciudad de Panamá con la obligación de sumar puntos, y aunque solo fue uno, lo lograron luego de empatar 1-1.

Dadas las circunstancias y tras una serie de resultados, la Selección de Surinam ocupa el primer lugar del Grupo A, con cuatro unidades, por encima de El Salvador (tres puntos), seguida por Panamá (dos) y Guatemala (uno). Ante este panorama, la Azul y Blanco necesita una victoria en su siguiente compromiso para mantenerse con vida.

¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala?

La Selección de Guatemala reanudará su participación en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026 el próximo viernes 10 de octubre, cuando la Azul y Blanco viaje a la ciudad de Paramaribo para enfrentar a su similar de Surinam, que, contra todo pronóstico, ocupa el primer lugar del Grupo A, por encima de Panamá y El Salvador.

Cuatro días después, el martes 14 de octubre, la Bicolor viajará a San Salvador para enfrentar a la Selección de El Salvador en el estadio nacional Jorge "El Mágico" González. Por ello, los dirigidos por Luis Fernando Tena deben sumar más puntos para cerrar las eliminatorias en casa con posibilidades de clasificar directamente a la Copa Mundial.

Lea más: ¿Cuántos clasifican al Mundial en la Conmebol? Así van las eliminatorias del 2026 en Sudamérica

Ante esta situación, los próximos dos partidos de Guatemala —la tercera y cuarta fechas de las eliminatorias— serán en condición de visitante. Los seleccionados están conscientes de que los encuentros en Surinam y El Salvador serán complicados, pero no imposibles, considerando que ninguna selección local logró ganar en las primeras jornadas.

Surinam empató con Panamá en Paramaribo, Guatemala cayó ante El Salvador en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina; El Salvador fue derrotado por los caribeños en San Salvador, y la Roja no pasó del empate con la Bicolor. Por lo tanto, la localía no ha pesado lo suficiente en estos partidos, a diferencia de lo que se preveía.

¿Qué le conviene a Guatemala?

La Selección de Guatemala necesita vencer a Surinam en la ciudad de Paramaribo para sumar tres puntos e igualar a los caribeños con cuatro unidades. Asimismo, en el otro compromiso, a la Bicolor le conviene un empate entre El Salvador y Panamá en el estadio nacional Jorge "El Mágico" González, con lo que se produciría un triple empate.

Con estos resultados hipotéticos, las selecciones de Surinam, El Salvador y Guatemala tendrían cuatro puntos cada una, y las posiciones se definirían por la diferencia de goles. Mientras tanto, la escuadra de Panamá quedaría en el último lugar del Grupo A, con tres unidades, por lo que la ventaja entre los equipos sería mínima, de un punto.