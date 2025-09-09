¿Cómo quedó Guatemala contra Panamá? Así fue la Jornada 2 de las eliminatorias mundialistas

El lunes 8 de septiembre, la Selección de Guatemala enfrentó a Panamá en el estadio Rommel Fernández, en el partido correspondiente a la segunda fecha de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rumbo al Mundial 2026, en México, Canadá y EE. UU.

Los dirigidos por el director técnico mexicano Luis Fernando Tena llegaron a la Ciudad de Panamá con la obligación de sumar puntos, luego de que la Selección de El Salvador —presuntamente la más débil del grupo— consiguiera una sorpresiva victoria en la capital guatemalteca, un resultado sumamente perjudicial para la Azul y Blanco.

El encuentro contra el combinado panameño fue el primero de tres compromisos que la Bicolor disputará como visitante en la tercera y última ronda de las eliminatorias mundialistas, por lo que rescatar puntos fuera de casa era importante para intentar salir del último lugar del grupo y retomar las clasificatorias de la mejor manera posible.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los jugadores, el cuadro nacional fue incapaz de conseguir la victoria en Panamá y tendrá que conformarse con un empate que, aunque no es un mal resultado como visitante, no basta para sacar a Guatemala de la última posición, ya que únicamente sumó uno de seis puntos posibles en estas dos jornadas.

¿Cómo quedó Guatemala contra Panamá?

La Selección de Guatemala empató 1-1 ante la escuadra panameña en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en la Ciudad de Panamá. Un resultado que complica enormemente las aspiraciones de la Bicolor de finalizar en la primera posición del Grupo A y, con ello, obtener la clasificación directa al Mundial del 2026 en Norteamérica.

A pesar de haber dominado la primera media hora del compromiso, la Azul y Blanco solo estuvo dos minutos arriba en el marcador y le permitió al combinado panameño encontrar todos los espacios necesarios para acercarse más a la portería de Nicholas Hagen, quien nada pudo hacer en el tiro de esquina en el que se concretó el empate.

Con este resultado, la mayor beneficiada fue la Selección de Surinam, que sorprendió a la región al derrotar 1-2 a El Salvador en el estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador. Así, los caribeños alcanzaron el primer lugar del Grupo A, con cuatro unidades, por encima de los salvadoreños (tres puntos), Panamá (dos) y Guatemala (uno).

El siguiente partido de la Bicolor será el próximo viernes 10 de octubre, cuando visite al combinado caribeño en la ciudad de Paramaribo, en un encuentro que podría llegar a definir el futuro de Guatemala en las eliminatorias mundialistas, ya que una derrota como visitante reduciría aún más las posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo.

La Azul y Blanco llega a las dos jornadas de octubre solamente con uno de seis puntos posibles (17%), por lo que el escenario mundialista se vuelve cada vez más complicado, debido a que los siguientes dos compromisos de la Selección de Guatemala serán como visitante: el 10 de octubre en Surinam y el 14 de octubre en El Salvador.

A pesar que el sueño mundialista parece haberse convertido en una pesadilla antes de lo esperado, la Bicolor aún no está eliminada y el entrenador Luis Fernando Tena le pidió a la fanaticada guatemalteca que no deje de alentar al equipo, considerando que “estos son los momentos en donde la Selección más necesita el apoyo de su afición”.