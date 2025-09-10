Las claves del cambio: así mejoró la Selección de Guatemala y sigue en la pelea por el boleto al Mundial 2026

La Selección Nacional de Guatemala sigue con vida en la fase final de la eliminatoria mundialista, luego de lograr un valioso empate (1-1) como visitante el lunes frente a Panamá, en un partido que evidenció una notable mejoría respecto de la derrota sufrida frente a El Salvador.

El equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena mostró mejor desempeño, mayor personalidad y carácter competitivo ante un conjunto panameño sorprendido y, durante buena parte del juego, dominado por la Bicolor.

A diferencia del amargo debut, Tena se vio obligado a modificar su alineación, aunque mantuvo el estilo de juego. Jugadores como José Rosales, José Ardón y Arquímides Ordóñez sorprendieron en el once titular y cumplieron con sus respectivos roles.

Guatemala fue otra ante un rival presionado tras igualar en la fecha anterior frente a Surinam, actual líder del grupo A.

Se esperaba una propuesta cautelosa por parte de Guatemala, pero ocurrió lo contrario. Aunque cuidó la zona baja, presentó un equipo más compacto y desequilibrante en el mediocampo, capaz de cortar los avances panameños y aportar fluidez a la ofensiva.

Trascendencia por línea

En defensa, Guatemala lució ordenada y solvente, aunque debe mejorar en la táctica fija, pues volvió a encajar un gol tras una jugada similar a la de El Salvador, evidenciando debilidades en la marca individual.

El mediocampo tuvo mejor manejo del balón y esta vez mostró mayor entendimiento de juego, con transiciones más claras que generaron peligro en ataque. Óscar Santis fue el encargado de marcar el tanto que mantiene con vida a la Bicolor.

Guatemala mejoró mucho en el ataque. Su propuesta fue clara, pero le hizo falta la puntillada final para cambiar la historia del marcador.

Otra diferencia significativa fueron los cambios. Las modificaciones realizadas por Tena aportaron intensidad, ayudaron a sostener el ritmo en un escenario complicado como el Rommel Fernández y consolidaron una imagen más competitiva, capaz de resistir la presión ejercida por Panamá en busca de su primera victoria.

La mejora defensiva, el orden táctico, la capacidad de reacción en momentos clave y la mayor claridad ofensiva fueron señales positivas para encarar la próxima jornada, en octubre, cuando la Bicolor enfrente a Surinam (10) y El Salvador (14), ambos partidos como visitante, con la obligación de sumar seis puntos para cerrar en casa y luchar por el boleto directo al Mundial del 2026.

Acá te presentamos los puntos claves que mostró una mejor versión de la selección de Guatemala y que le permitió sumar de visita y continuar con vida en la eliminatoria mundialista, rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Reordenamiento táctico

Tras el tropiezo contra El Salvador, el técnico Luis Fernando Tena supo reponer la plana para el compromiso frente a Panamá, donde realizó modificaciones puntuales dentro de su equipo titular.

A pesar de los cambios, mantuvo su estructura táctica y fueron algunos movimientos en los que varió para mostrar un equipo más sólido en cada uno de los bloques, logrando así tener cierta superioridad sobre los canaleros con la posesión del balón y un orden al momento de no tenerlo, sabiéndose defender.

Orden y solvencia en la defesa

Evidenció una clara mejoría en su bloque defensivo. Se plantó con mayor orden y solidez, y respondió con eficacia ante la presión ofensiva de un rival.

Los centrales actuaron con disciplina, cerraron espacios y evitaron que los atacantes panameños recibieran con comodidad de espaldas al arco. Aunque el gol de Panamá se produjo tras un descuido en la marca en un balón aéreo, la línea defensiva logró recomponerse y mantuvo la concentración durante el resto del encuentro.

Construcción ofensiva

El mediocampo mostró un equipo muy compacto, concentrado y siendo certero en cada una de sus transiciones, tuvo una salida ordenada generando un desequilibrio en la zona del rival.

José Rosales fue una de las grandes novedades en el centro del campo tras la ausencia de Stheven Robles por lesión y le implantó mucha dinámica y junto con Jonathan Franco se encargaron de anular a una de las figuras panameñas como Adalberto Carrasquilla.

Desequilibrio en el ataque